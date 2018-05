Így néz majd ki Harry herceg és Meghan Markle babája

Szombaton tartják Harry herceg és Meghan Markle esküvőjét, de néhányan már arról beszélnek, hogy mikor érkezik az első babájuk.

A pletykák szerint a pár nem szeretne sokat várni, az esküvő után jöhet is a családalapítás. Még mielőtt Harry találkozott volna Meghannel, 2015-ben azt mondta, akár már most is szeretne gyerekeket.

A Daily Star most egy online alkalmazás segítségével azt is megpróbálta megjósolni, hogyan fog kinézni a leendő királyi baba. A MorphThing nevű szolgáltatás ugyanis a szülők fotója alapján megmutatja, nagyjából hogyan fest majd az utód.

A képet itt tudod megnézni.

Harryék gyereke azonban nem kapja meg automatikusan a hercegi vagy hercegnői címet, mert a brit királyi családban ezek száma korlátozva van. Ehelyett a lord vagy lady megszólítás jár majd neki.

