Ledöbbent az anya, amikor visszanézte a bébiőr felvételeit

A kamerás bébiőröknek köszönhetően olyan események is kiderülnek, amelyek korábban titokban maradtak.

Egy Utahban élő családot azonban sokkolta, amit a felvételeteken láttak. Amikor visszanézték a rögzített videót, megdöbbenve látták, hogy egy betörő ólálkodott a hálószobájukban, karnyújtásnyira a nyolc hónapos, alvó fiuktól.

A felvétel kikerült a laytoni városi rendőrség Facebook-oldalára, ahol azt írták, hogy a szobában a gyerek mellett az anya is ott aludt. Most keresik a betörőt.

Állítólag a ház ajtói be voltak zárva, így rejtély, hogyan jutott be a férfi. Az édesanya alig tudja feldolgozni a történteket, és a másik gyerekük, a kétéves lányuk miatt is aggódik. Attól is tart, hogy a betörő nem először jutott be hozzájuk.

(Yahoo)