Horrorfilmbe illő arckifejezéssel élvezte a kislány a szovjet parádét

Bár már két hete elmúlt május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom, a szovjet típusú diktatúrák, valamint a sör és a virsli nagy, reprezentatív ünnepe, azért nem árt megemlékezni erről a csodás fotóról, ami 1968-ban, majdnem napra pontosan 50 évvel ezelőtt készült a felvonuláson az akkor a Szovjetunióhoz, ma Ukrajnához tartozó Lviv (elkötelezett monarchistáknak: Lemberg) városában. A kép már jó ideje nagy népszerűségnek örvend az orosz és ukrán nyelvű internetezők körében, úgy nagyjából fél éve pedig, valószínűleg egy Reddit-posztnak köszönhetően, a tengerentúli karrierje is beindult.

Persze érthető, hogy a mű nemcsak a volt tagköztársaságok vagy az egykor a szovjet érdekszférába tartozó országok fórumozóinak fantáziáját indítja be: a termékeny feszültséget a vidám színes lufik és az inkább olcsó játékbabákat idézően cuki, viszont láthatóan nagyon gondosan sztájlingolt ünneplőruha, valamint a szinte támadó testtartásban álló kislány zavarba ejtő arckifejezésének és világtól undorodó tekintetének kontrasztja adja, ami rendkívül meggyőzően mutatja be rendületlenül sulykolt kommunista propaganda és a kiábrándító valóság közt tátongó mérhetetlen szakadékot. Hiába szép, kellemes és meglepően nyugatias város a Lengyel Királyság és a Monarchia örökségét őrző Lemberg, azért a május elsejék alighanem ott is ugyanolyan lehangolóak voltak, mint bárhol máshol, ahol hülye transzparensekkel kellett tömegesen vonulni valami tribün előtt.

Szóval a végeredmény egyszerre nagyon vicces és nagyon nyugtalanító, és ha lehámozzuk róla a huszadik századi ideológiákkal terhelt rétegeket, talán még egy új Stephen King-mozi plakátjának is beillene. A lány személyét illetően csak találgatások vannak: egyesek szerint nem más, mint a nyelvész és nacionalista ukrán politikus, az egyébként valóban lembergi születésű Irina Farion látható a képen, de ez valószínűleg inkább csak vicc.