Fel fogja nevelni gyermekét a tini, aki nem tudta, hogy terhes

Néhány napja írtunk arról a baranyai tinilányról, aki fürdőszobájukban szülte meg kislányát, előtte pedig hasfájás miatt hívott mentőt a család. A terhességéről nem tudó lány úgy döntött, megtartja a kislányt – tudta meg a Bors. Detti nem iskolázatlan lány, harmadikos gimnazista, mégsem tűntek fel neki a jelek.

Detti húga, Viki is azt mondta a lapnak, hogy testvére nem tudott a terhességről, nem is gyanakodtak rá, hiszen rendszeres menstruációja volt. Ismerősei szerint Dettinek mindig sportos alakja volt, bár mintha mostanában sok olyan képet posztolt volna, ahol takarja a hasát.

A lapnak a 17 éves lány háziorvosa is megszólalt, akinek felelősségét szintén felvetették a rejtve maradt terhesség kapcsán.

„A kislány nem a szülés előtti napon, hanem április 11-én keresett fel torokpanaszokkal. Elküldtem laborba, de azt követően nem jelentkezett. Az esetleges terhesség fel sem merült, én szülész is voltam, ezért is dühít fel a valótlanság.

A család hajnalban riasztotta az ügyeletet, az orvosnő ki is ment a házhoz hajnali öt óra tájban. A lány vesetájéki fájdalomról panaszkodott, ezért az orvos javasolta, hogy menjenek be Pécsre a klinika sürgősségi osztályára ultrahangos vizsgálatra. A nagymama vállalta, hogy beviszi, de mégsem indultak útnak, ezért pár órával később már szült is. A mentősök beszámolója szerint a lány otthon, házuk mosdójában várta őket, és a vizsgálat közben szült meg. A baba nem sírt fel, ezért megkezdték az új­ra­élesztését.

Fél perc múlva a kicsi megmozdult, levegőt vett, és sírni kezdett. Az anyát mentőhelikopter, csecsemőjét egy koraszülöttmentő autó vitte kórházba. A klinika információi szerint a csecsemő a szokásosnál korábban, 27-28. hétre, 2050 grammal született, az ilyenkor szokásos mérete miatt nem volt szükség a gátmetszésre, ugyanis könnyen kibújt” – mondta a Borsnak dr. Menczer Gábor, a területileg illetékes háziorvos.