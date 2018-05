Sikeres fogantatás: halogatás helyett tudatosság

Nem véletlen tehát, hogy e téren is mind tudatosabbak a párok és egyre kevesebben bízzák a szerencsére a gyermekáldást: a szaksegítséget kérők aránya drasztikusan, évente közel 9 százalékkal nő Európában. Ez a trend azt is jól mutatja, hogy ma már teljesen elfogadott szakértőket bevonni életünk legfontosabb döntéseibe, mint amilyen a családalapítás is. De vajon honnan tudni, hogy mikor érkezik el az a pont, amikor már mindenképp érdemes konzultációt kérni?

Meddőség vagy csak türelmetlenség?

Teljesen egészséges párok esetében is akár egy évbe beletelhet, amíg pozitív lesz a terhességi teszt. Az új jövevényre való vágyakozás csodálatos időszak, nem szabad teljesítménykényszer alá helyeznie magát egy párnak sem. A frusztráció ugyanis csökkentheti a fogantatás esélyét, míg a pozitív gondolatok nagyban hozzájárulhatnak a sikerhez. A szakemberek szerint a 35 évnél fiatalabbak esetében egy év sikertelen próbálkozás után tanácsos orvoshoz fordulni. Ugyanakkor 35 év felett már fél évnél tovább nem ajánlatos várni. Ha ennyi idő alatt nem fogant meg a baba, javasolt felkeresni az orvost. A halogatás nem jó stratégia, vegyük kézbe az irányítást, ha kell, akkor azáltal, hogy szaksegítséget kérünk!

A fogantatás támogatása: mikor mit tehetünk a siker érdekében?

A húszas éveikben, illetve a harmincas éveik elején járó párok azzal tehetik a legtöbbet a sikerért, ha félreteszik aggodalmaikat, és rábízzák magukat a természetre. A hölgyek ilyenkor még kellő számú, jó minőségű petesejttel rendelkeznek. Ugyanakkor nem árt, ha a leendő szülők – vagyis a jövendőbeli apukák is – előnyben részesítik a lassú felszívódású, rostban és vitaminokban gazdag ételeket, kerülik a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a stresszt, illetve rendszeresen mozognak.

Azonban ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy pár a harmincas évei közepén, végén dönt a gyermekvállalás mellett. Vannak, akik a családalapítás előtt biztos anyagi hátteret szeretnének teremteni, másokra kicsit később talál rá a szerelem. Ezzel semmi baj nincs, sőt érettebb fejjel akár még jobban is kiteljesedhetünk szülőként, és türelmesebben nézhetünk szembe az ezzel járó kihívásokkal. A biológiai óra viszont ketyeg, megnehezítve a fogantatást: míg a 30 év alatti nőknek 20 százalék, addig a 30 és 40 év közöttieknek 5 százalék esélyük van spontán teherbe esni egy menstruációs ciklus alatt a statisztikai adatok szerint. Emiatt érdemes megjegyezni, hogy az egészséges életmód betartása mellett az ovuláció időszakára időzített együttlétek növelhetik a fogantatás esélyét.

A rendelőtől a gyermekáldásig

Senki sem jár szívesen orvoshoz, de ez nem lehet kifogás arra, hogy csak a legutolsó pillanatban kérjünk szakértő segítséget. A meddőségnek számos olyan oka lehet, ami néhány egyszerű vizsgálattal kimutatható, és hatékonyan kezelhető a problémától függően: lehet, hogy csak életmódváltásra van szükség, ám az is előfordulhat, hogy valamilyen sebészeti beavatkozás vagy hormonális terápia hozhat eredményt. De nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, könnyen lehet, nem áll semmilyen szervi probléma a háttérben, és épp a folyamatos aggodalom a legfőbb akadálya a fogantatásnak. Ebben az esetben is igaz tehát a mondás, hogy a bizonytalanságnál bármi jobb. Ha tudjuk, mivel kell szembenéznünk, akkor a félelmeink által felemésztett energiákat a megoldásra tudjuk fordítani! A sikertelen próbálkozásokhoz kötődő negatív érzések feloldásához pedig elengedhetetlen a párok közötti őszinte és nyílt kommunikáció.

A gondolat már megfogant? Ragaszkodj a vágyaidhoz, merj kérdezni kezelőorvosodtól!

