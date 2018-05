„Csak azt nézem, hova rakjam a puszit” – gyerekek rajzolták le kameráink előtt az anyukájukat

Kisgyerekesek számára nem nagyon létezik szebb anyák napi ajándék a rajznál – remélhetőleg az elmúlt napokban koptak is tisztességgel a ceruzahegyek, és sercegtek a filctollak mindenfelé, ma pedig mindenki megkapta a neki készített művet. Nagybani anyák napi rajzolás zajlott a héten az NLCafénál is egy csapatnyi gyerek részvételével, nálunk azonban volt egy kis csavar is a dologban: amikor elkészültek a képek, az anyukáknak maguknak kellett kiválasztani, hogy melyik ábrázolja őket. Menet közben a kamerák pedig azt is rögzítették, ahogy a gyerekek kibeszélték az édesanyjukat, így megtudhattuk, hogy van, akinek az anyák napi alkotás során a puszi elhelyezése jelenti a legnagyobb dilemmát, más pedig még a LEGO-nál is jobban szereti az anyukáját.