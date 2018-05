Vajúdó feleségét vitte a kórházba, most milliós nagyságrendű bírság fenyegeti

Április 14-án a birminghami Louis Baker százhatvannal repesztett végig az autóúton – amiről egy sebességfigyelő kamera kiváló felvételt is készített.

Amit a kamera nem rögzített, az az, hogy Louis felesége, Laura éppen vajúdott, és a kórházba tartottak vele, és mivel előző gyermekük tizenegy perces vajúdás után született meg, most pedig még komplikációk is adódtak a terhességgel, a pár joggal aggódott, hogy a baba útközben fog megszületni – egyébként a kamera felvétele után alig két órával már a világon is volt.

Louisra most egy 2.500 fontos (kb. 900.000 Ft) bírság vár a gyorshajtás miatt. Bár méltányosságra hivatkozva fellebbezett, egy tárgyaláson döntenek majd arról, hogy ez egyszer elnézik-e neki a kihágást – különös tekintettel arra, hogy tíz éve, amióta vezet, egyetlenegy gyorshajtási ügye sem volt.

Az anyuka és a kisfiú, Lenny, mindketten egészségesek.

Forrás: Mirror.

Kiemelt képünk: Facebook/Louis Baker.