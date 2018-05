Tömérdek darázsfészek volt az óvoda padlásán

Negyven- ötvenezer darázs is megbújhatott egy dömösi óvoda padlásán – számolt be az RTL Híradó. A méhbefogó alig győzte kikotorni a gerendák mögül a darázsfészkeket. A kisebbek (tenyérnyi, félternyényi fészkek) a szakember szerint többségében a királynőké, akik most kezdenek építkezni, vagyis leteszik több száz petéjüket. Azok nagyjából egy hónap múlva kelnének ki.

Az óvodavezető vette észre a fészkeket, azonnal szakembert hívott, mielőtt még a kicsikre támadtak volna. Eddig csak egy kislány járt pórul, ő belelépett egy darázsba, de szerencsére nem volt rá allergiás.