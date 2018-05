Elképesztő babaházakat készít a kreatív anyuka

Kwandaa Roberts kétgyermekes anyuka, polgári foglalkozását tekintve nőgyógyász, szabadidejében aprólékosan berendezett babaházakat készít, amelyekbe minden egyes bútordarabot ő tervez és barkácsol.

Legutóbb a népszerű lakberendezési show, a Fixer Upper egyik rusztikusan berendezett házát másolta le élethű, miniatűr berendezési tárgyakkal. Annyira jól sikerült, hogy nem sokkal később Kwandaa kedvenc lakberendezési show-jában is bemutatták.

Azóta több ezren követik a kreatív anyukát Instagramon, és egy lakberendezési projektbe is felkérték tanácsadónak, amivel Kwandaa régi álma teljesült.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban kezdtem újra dekorálni a házunkat, ami azért nem feltétlenül jó dolog. Ezért is örülök, hogy másoktól is kaptam megbízást, és most új kihívások elé nézek