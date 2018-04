A Szuperdada segít: ezt tedd, ha bepisil a gyerek

Jo Frost szerint a legfontosabb, hogy maradjunk türelmesek, mert a bepisilés nem a gyerek és nem a szülő hibája. Úgy kell kezelnünk a helyzetet, mint egy megoldandó feladatot, nem pedig mint egy nagy problémát.

Miért pisil be a gyerek? Nem azért, mert lusta vagy trehány, tehát nem megnevelni kell. Általában arra vezethető vissza, hogy még nem tart ott az idegrendszeri fejlődése, hogy éjszaka is kontrollálni tudja a pisilést. De sokszor az is előfordul, hogy szorongás vagy stressz hatására elveszti a kontrollt.