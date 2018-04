Egy depressziós édesapa szívszorító levele kislányának arról, hogy miért gyűlölte őt

Bár a szülés utáni depresszió elsősorban a nőket érinti, előfordul hogy az újdonsült apukák is szenvednek tőle. Ez történt a depresszióra amúgy is hajlamos Ross-szal kislánya születése után. Annyira szorongott, és olyan rossz érzései voltak a csecsemővel kapcsolatban, hogy még az is megfordult a fejében, elhagyja a családját. Szerencsére végül nem hallgatott a rossz hangra, de így is hatalmas lelkiismeret-furdalást érez, amiért élete első három hónapjában gyakorlatilag gyűlöletet érzett kislánya iránt

Tudom, hogy egyszer majd nehéz lesz olvasnod ezt a levelet, de hidd el, nekem is nagyon nehéz volt megírnom. Mégis azt gondolom, hogy jogod van tudni az igazságot, már csak azért is, hogy később kérdezni tudj

– írja az apuka levelében, és egyúttal arról is biztosítja kislányát, hogy bár az instabil lelki állapot gyakori jelenség nála, a jövőben azon lesz, hogy mindig számíthasson rá a családja, és hogy kislánya egész hátralévő életében érezhesse az apai szeretetet.

(Forrás: Dailystar)