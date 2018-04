Körömcsipeszt nyelt le egy 16 hónapos baba

A 16 hónapos kínai kisfiú elcsente anyukájától a körömcsipeszt, majd gyorsan bekapta a szájába és lenyelte, hogy ne tudják visszaszerezni tőle.

A halálra rémült szülők azonnal kórházba rohantak a babával, de – mint a röntgenfelvételből kiderült – nem volt szükség komoly beavatkozásra, a csipesz már a gyomorba jutott.

Az orvosok endoszkóppal mindössze 25 perc alatt eltávolították a kisgyerek gyomrából a lenyelt körömcsipeszt, amely szerencsére nem sértette fel a beleket, az ugyanis életveszélyes lett volt – írja a Daily Mail.

Toddler has a nail clipper lodged in his stomach after swallowing it by accident https://t.co/MnFTQWEMEQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) 2018. április 21.