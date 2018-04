Babát vár Pippa Middleton

Várandós Pippa Middleton. Katalin hercegné húga alig egy éve ment hozzá James Matthewshoz, és most pedig már az első gyermeküket várják a fiatalok.

A hírek szerint a 34 éves Pippa Middleton a múlt héten esett át a 12 hetes vizsgálatokon, és most, hogy eltelt az első trimeszter, már a családnak is bejelentették a gólyahírt.

