Ez a legjobb babaváró ajándék a világon, állítólag

Laura Turner, a San Fransiscóban élő írónő júniusra várja első gyermekét, és most tartotta az angolszász kultúrkörben nagyon elterjedt „babaváró” (baby shower) buliját.

A hagyomány szerint ilyenkor az összegyűlő nők (jellemzően ugyanazok, akik a leánybúcsút is végigbulizták) tanácsokkal és apró, a babának szánt ajándékokkal halmozzák el a kismamát. Laura azonban az egyik résztvevőtől igen kreatív meglepetést kapott: édesanyja egy barátnője felajánlotta neki, hogy a megjelent harminc nő közül senkinek nem kell a buli után köszönőkártyát írnia.

Bár először mindenki ledöbbent, az ünnepelt kifejezetten díjazta az ötletet és megköszönte, hogy nem kell megköszönnie.

ABC did a story about the thank-you note phenomenon so here are some pictures of me at my shower: https://t.co/kCTV2lxJg8

— Laura Turner (@lkoturner) 2018. április 18.