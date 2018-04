Azért plasztikáztatta a mellét, hogy jobban tudjon szoptatni

Egy angol anyuka, a 24 éves plymouthi Alice Coombe nagy döntésre szánta el magát. Bár első gyermeke, Hector már hároméves, Alice elmondása szerint még a szoptatás után sem volt kibékülve a kebleivel.

Alice úgy vélte, aprócska keblei miatt nem fog tudni megfelelően szoptatni, abban viszont biztos volt, hogy további gyerekeket is szeretne. Ezért második gyermeke születése előtt úgy döntött, hogy kés alá fekszik: A kosárról E (!) kosárra váltott.

A Spanyolországban elvégzett műtét 3800 fontba (kb. 1,5 millió forint) került, és az édesanya azóta arról számol be, hogy sokkal könnyebben tudja szoptatni kislányát, és az önbizalma is helyreállt. Azóta az öltözködése is változott: „Szerintem nem kell elrejteni azt, amire büszke az ember, és én büszke vagyok a melleimre. 2018 van, csak egy kis dekoltázs, na!”

Forrás: Metro

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pexels