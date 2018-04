Bababarát lett az amerikai szenátus, ahova ezután gőgicsélő csecsemőt is bevihetnek magukkal politikus szüleik a szavazásra, miután egy demokrata szenátorasszony pár héttel ezelőtt szült.

A változás a tíznapos Maile Pearl Bowlsbey-nak köszönhető. Április 9-én született, és édesanyja, Tammy Duckworth, Illinois állam 50 éves szenátora azt javasolta: engedélyezzék, hogy csecsemője akkor is mellette legyen, amikor szavaznia kell.

A szenátus szerdán egyhangúlag megszavazta a házszabályváltozást, amely engedi, hogy egy kisbabát egyéves koráig magával vihessen szülője a szenátusba voksolás alkalmával is.

I would like to thank my colleagues on both sides of the aisle, particularly Senator Klobuchar, @RoyBlunt & @SenatorDurbin, for helping bring the Senate into the 21st Century by recognizing that sometimes new parents also have responsibilities at work → https://t.co/jOm9BITC6n pic.twitter.com/XR55Dt8XKL