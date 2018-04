3 jel, hogy beindult a szülés, és menned kell a kórházba

1. Fájdalmas összehúzódások

Sokszor a jóslófájásokat összetévesztik az anyukák az igazi fájásokkal. A különbség a kettő között az, hogy a szülést jelző fájások sokkal intenzívebbek, nemcsak megkeményedik a hasad, hanem konkrétan összeggörnyedsz a fájdalomtól. Susan Warhus nőgyógyász úgy írta le, hogy „annyira fáj, hogy nem tudsz lábra állni és beszélni közben”.

2. Az összehúzódások ismétlődnek és nem múlnak el

Mérni tudod az időt köztük. A szakértő szerint, ha már 5-7 perc különbséggel jelentkeznek a fájások egy órán belül, akkor irány a szülészet. Lehet, hogy még 12 órát fogsz vajúdni utána, de jobb, ha orvosok között teszed. Ne feledd, hogy a második szülés általában már gyorsabban zajlik, úgyhogy ebben az esetben érdemes már akkor útra kelni, amikor 10-15 perces fájásaid vannak.

3. Elfolyik a magzatvized

Félreérthetetlen jele a szülésnek, ha elfolyik a magzatvized, és ha nem is jár együtt fájásokkal, akkor is menj be a kórházba, mert innentől már nem sok kell a baba megszületéséhez. Sokszor előfordul, hogy az inkontinenciát – ami az utolsó hónapokban már normális jelenség – összetévesztik a kismamák a magzatvízzel, az a biztos, ha az orvosoddal konzultálsz, ha magzatvízszivárgásra gyanakodnál.