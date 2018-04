6 mondat, amit soha nem mondanak egy dolgozó apának

1. „Nem hiányoznak a gyerekeid munka közben?”

Nem kapják meg ezt a kérdést, mert mindenkinek egyértelmű, hogy az apák dolgozni járnak, nem pedig a gyerekükkel vannak. Ez a világ rendje. Pedig az apukáknak is rendkívül fontos részt jelent a család az életükben, nem csak az anyáknak jár a kiváltság, hogy odáig vannak a gyerekükért.

2. „Az én párom sosem tudná azt csinálni, amit te.”

Azaz sosem tudná munka miatt hátrahagyni a gyerekeit anyaként. Apánál ez nem is merül fel. Ez azért is nagyon káros mondat, mert olyan előítéleteket ültetnek el a még gyermektelen nőkben, amik miatt aztán tényleg semmi kedvük nem lesz gyereket vállalni.

3. „Nem is értem, hogyan tudsz ennyi mindent csinálni egyszerre.”

Apák és dolgoznak, mégsem csodálkozik rajta senki, mennyi mindent csinálnak egyszerre. Bezzeg egy anyukánál! Lehet, azért van ez, mert az apukák egy héten átlagosan 9 óra házimunkát végeznek, míg az anyák 18 órát házimunkáznak.

4. „Csak egyszer kicsik a gyerekeid. Nincs bűntudatod, hogy ennyit dolgozol ahelyett, hogy velük lennél?”

Bár az anyukák kapják ezt a kérdést rendszeresen, az igazság az, hogy a kutatások szerint az apukák 48 százaléka érzi úgy, hogy nem tölt elég időt a gyerekeivel.

5. „Ha nem költenél annyit, akkor otthon maradhatnál a gyerekeiddel.”

Szép mondat, de a valóságban a családok túlnyomó része csak két szülő fizetésével tudja eltartani a gyerekeit. A legtöbb anya egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy otthon maradjon a gyerekével.

6. „Jól keres a férjed, úgyhogy nincs is szükséged igazán pénzre.”

Ez ugyanaz, mint a „Miért kell dolgoznod, hiszen sikeres férjed van” mondat. De egyrészt vannak nők, akiknek igenis fontos, hogy a munkájukban is kiteljesedjenek, másrészt pedig létezik olyan is, aki nem akar függeni egy férfitól. A legjobb az lenne, ha mindenkinek meghagynánk a szabad választást, hogy mihez akar kezdeni az életével.