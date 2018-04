16 gyermeke van a szuperanyának, és ő a legelégedettebb a világon

A North Palm Beachen élő Reback házaspárnak, a 44 éves Lyette-nek és a 49 éves Davidnek összesen tizenhat gyermeke van, közülük tizenkettőnek ők a biológiai szülei, négyet pedig örökbe fogadtak. A legidősebb 21 éves, míg a legfiatalabb épp most múlt kettő.

Egy gyors fejszámolással kideríthetjük, hogy ezek szerint Lyette nettó 9 évet töltött az életéből terhesen, és egy tucatszor szült, császármetszés nélkül. A várandósság után persze következik a tíz lány és hat fiú felnevelése, és a szupermami ebben is remekel. Ő maga tanítja otthon a gyermekeit, és ő hordja őket az összesen 88 különböző sportfoglalkozásra. Emellett még edzeni is van ideje, sőt, néha a barátaival is tud vacsorázni.

Lyette elmondása szerint nem teherként éli meg az anyaságot. „David és én szerencsések vagyunk, mert lehetnek gyermekeink, és őszintén hiszem, hogy a gyermeknevelés hatalmas lehetőség, hogy valami jót tegyünk a világban. Reggelente, amikor felébredek, arra gondolok, hogy el sem hiszem, hogy tényleg ezzel tölthetem a napjaimat. A gyermeknevelés a világ legjobb munkája!”

Lyette egyébként minden napját fél hatkor kezdi, amikor egy gyors ima után listát készít a napi teendőkről, majd matematikára, természettudományokra, nyelvekre, történelemre és irodalomra tanítja gyermekeit, ezután az idősebbeket legalább hetente sportolni viszi. A házimunkák mellett a gyerekek aktívan részt vesznek a közösségi eseményekben is, színházi előadásokra járnak, és önkénteskednek édesanyjuk jótékonysági szervezetében, amely azokat a katonacsaládokat támogatja, akik elveszítettek egy édesapát vagy fiútestvért.

A család hetente mintegy százhetvenezer forintnyi ételt fogyaszt el, ez egyébként 45 liter tejet, akár száz tojást, 18 kg csirkét, és kb. 20 kg krumplit vagy rizst jelent. A család a legtöbb étkezést közösen fogyasztja el, és heti egyszer egy közös filmezés is bekerül a programba.

A család nem zárkózik el a további gyermekek lehetőségétől sem.

Forrás: Daily Star

Kiemelt képünk: Facebook/Lyette Reback