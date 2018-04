Megrázó: sírva fakadt a gyerekméretű szexbábu láttán a BBC riportere – videó

Szabályosan sírva fakadt a BBC riportere egy gyerekméretű, nagyon realisztikus szexbábu láttán. James Young a Sex Robots and Us (Szexrobotok és mi) című műsoron dolgozott, amikor a stábbal együtt körbevezették őt egy szexrobotokat gyártó japán gyárban Tokióban. A gyerekméretű bábu látványa annyira felkavarta a riportert, hogy a kamerák előtt eredtek el a könnyei. Később azt mondta, borzalmasan megrázta a „fiatal” bábu látványa, és úgy érezte, azonnal el kell mennie onnan – írja a Daily Mail.

Hiro Okawa, a szexbábukat gyártó cég képviselője szerint a bábuk életkorát a vásárlók fantáziájára bízzák. Elmondása szerint Japánban nem tiltja törvény a gyerekméretű szexbábuk gyártását, de megérti azokat is, akiknek ellenérzései vannak ezzel kapcsolatban. A bábut egyébként kizárólag Japánban forgalmazzák.

James Young riporter Tokió mellett Barcelonába is elutazott. Itt egy olyan bordélyházat látogatott meg, ahol szexrobotokkal is együtt lehetnek a kuncsaftok. A dokumentumfilmből kiderül, hogy igazi nők is dolgoznak itt, a szexbábuknak azonban megvan az az „előnye”, hogy bármit meg lehet velük csinálni – olyan dolgokat is, amire egyik ott dolgozó nő sem lenne hajlandó. A bordélyház tulajdonosa szerint ez jelenti legfőbb vonzerejüket.

A BBC riportere utólag úgy nyilatkozott, mélységesen megrázta ez a munka.

Nagyon borúlátó vagyok a jövővel kapcsolatban, amelyet most alkotunk meg magunknak

– mondta.