Sírva fakadt a 2 éves kislány, miután megtudta, hogy csak fiúknak árulják a Pókemberes cipőt

Minden kisgyerek arról álmodozik, hogy a kedvenc szuperhőse bőrébe bújjon. De mi van akkor, ha egy kislány Pókember akar lenni?

Qasim Rachid, háromgyermekes édesapa a Twitteren osztotta meg azt a kellemetlen helyzetet, amibe a Target bevásárlóközpontban került. Rachid 4 éves kisfia kinézett egy Pókemberes cipőt, amire a 2 éves kislánya is szemet vetett. A gond csak az volt, hogy a cipőt nem árulják 2 éves kislányoknak – a címkéjén is kisfiúcipőként határozzák meg.

Hey @Target I bought my 4-year-old son Spider-Man shoes & now my 2-year-old daughter wants Spider-Man shoes too.



But you dont sell Spider-Man shoes that fit 2 year old girls. Even when I search for them—boys shoes are the only result.



She's crying now. It's heartbreaking. Thx😕 pic.twitter.com/pxTI9R3OP3