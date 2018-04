Másfél milliós VIP csomag: ennyiért is lehet szülni Magyarországon

Egy olyan helyen, ami nekem megfelelő, körülbelül egymillió forintba kerül a szülés – jelentette ki Vasvári Vivien, a Feleségek luxuskivitelben című reality műsor szereplője az utolsó adásban, melyben azt is kifejtette, hogy milyen igényei vannak. Legyen házimozi, hogy normális filmeket tudjon nézni, masszázskád vagy jakuzzi, továbbá semmiképp nem szeretné hallani, ahogy egy másik nő szül. A jelenet egy Dunára néző klinika falai között játszódott, a felvételeken a hipermodern vizsgáló, valamint az ötcsillagos szállodai körülményeket idéző folyosók és szobák is visszaköszönnek. Az epizód novemberben került adásba, ezt követően nem kevés cikk jelent meg a „luxusfeleség” terhességével, szülésével kapcsolatban: összegezve ezeket az derül ki, hogy a kórházi számla egymilliónál is nagyobb lehet, illetve hogy Magyarországon nincs jakuzzis szülőszoba.

De mit kaphatnak meg mégis azok, akik vállalják a magánellátás költségeit, és mennyiért?

Növekvő piac

Az orvostudomány többi területéhez hasonlóan a magánellátás lehetősége a szülészetben is megjelent: Magyarországon jelenleg öt helyen lehet így szülni. Ezek között három budapesti klinika van, a Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, a Dr. Rose és a Róbert Károly Magánkórház. Pécsett a Da Vinci, Nyíregyházán pedig a Finnamed Magánklinika fogadja azokat a várandós nőket, akik tudnak és hajlandóak is fizetni.

Nincsenek is olyan kevesen, egy 2015-ös cikk szerint „Budapesten a szülések 10 százaléka történik itt, 2015-ben több mint 1800 újszülött már magánintézményben jött világra. Az országosan 92 ezer körüli születésszámokra visszaosztva ez 2 százalékos arány.” Az információ Straub Fanni egészségügyi menedzsertől, a Foglalj Orvost portál vezetőjétől származik, aki arra is kitér, hogy mi hívta életre ezt a piacot. „Az állami egészségügy bizonytalansága, a szülés körüli paraszolvencia-para, az aggódó és egyben tehetősebb szülői réteg megjelenése és a kínálati oldalon jelentkező, egyre felkészültebb és rutinosabb privát szülészetek alakították ki.” Ha a baba-mama fórumokból indulunk ki, akkor egy kis olvasgatással sok mindenre igazolást lehet találni a leírtakból. Az internet tele van olyan történetekkel, amikben a kismamák arról panaszkodnak, hogy hiába államilag finanszírozott a kórház, ahol szülni fognak, mégis megvan (majdnem) mindennek az ára. Persze ezekből a beszámolókból nem szabad általánosítani, főleg, mert vannak olyanok, akik az ellenkezőjéről számolnak be – de már ennyi bizonytalanság is többeknek elég ahhoz, hogy inkább tiszta lapokkal akarjanak játszani.

A fórumokon jól kirajzolódnak a magánszülészetekkel kapcsolatos elvárások: ezek között nemcsak a kiváló technikai felszereltség, hanem a maximális kényelem és a privát tér is szerepel, továbbá az, hogy ezek az intézmények ne olyan hangulatot árasszanak, mint egy kórház, mert attól sokan szoronganak, viszolyognak. A körülmények mellett fontos a pontosság – akik fizetnek, időben szeretnének sorra kerülni a vizsgálatokon –, a teljes odafigyelés és kiszámíthatóság. Emellett nagyobb szabadságot szeretnének a kismamák, és persze azt, hogy itt ne kísértsenek az állami kórházak rémei, mint például a kötelező előkészítés vagy a hanyatt fekve, lekötött lábakkal szülés.

Mennyi az annyi?

A magánszülészetek honlapját nézegetve kiderül, hogy a körülmények mind a kifejezetten szülészet-nőgyógyászatra szakosodott intézményekben, mind a többféle szakterületet lefedő kórházakban bőven átlagon felüliek. Az előre megszabott árakban elég jelentős különbségek vannak, nem véletlen, hiszen a magánszülészetek kínálatában a családias kórházaktól kezdve a belvárosi luxushotel-körülményekig minden megtalálható. De az intézményeken belül is különböző árkategóriába tartozó szülési csomagokból lehet választani.

Viszonyításképpen nézzük meg először az érzéstelenítés nélküli, hüvelyi szülés („természetes szülés”) alapárait, növekvő sorrendben!

● Róbert Kórház: 342.000. Ft ügyeletes orvossal és szülésznővel, 3 éjszakás bent tartózkodással – az érzéstelenítés plusz 74.000. Ft.

● Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika: 590.000. Ft – ez több vizsgálatot tartalmaz, a lehetőségek között szerepel szülészorvos választás, epidurális fájdalomcsillapítás, és szülés utáni gyógytorna. Igényelhető saját szoba, ahol 2 napig lehet együtt az anya, az újszülött és az apa.

● Finnamed Magánklinika: 500.000.-700.000. Ft – az új, 2017 őszén nyílt klinikán exkluzív, modern környezet várja a kismamákat.

● Dr. Rose: 672.423. Ft – érzéstelenítéssel 963.047. Ft. A csomagban többek között benne van két alkalom szülésfelkészítő foglalkozás, a baba és mama exkluzív ellátása és a kontrollvizsgálatok.

● Da Vinci Magánklinika: 850.000. Ft – 2 éjszaka ellátása tartozik bele, és igény esetén a fájdalomcsillapítás, vizitek és vizsgálatok.

Az árakat több tényező befolyásolhatja, például az, hogy a kismama szeretne-e orvost, szülésznőt fogadni, mert a választott szakemberek munkadíja dob a költségvetésen. A Dr. Rose-t leszámítva mindenhol működik ügyeleti rendszer, ezeken a helyeken olcsóbb a szülés akkor, ha az épp bent lévő orvos és szülésznő vezeti le.

Soványabb lehet a számla akkor is, ha valaki beviszi a saját orvosát, aki egyébként nem a magánszülészet munkatársa. Ez megoldás lehet azoknak, akik a terhesgondozást megszokott nőgyógyászuknál csinálják végig, de nem szeretnének abban az állami kórházban szülni, ahol az adott orvos a magánpraxisán kívül dolgozik. Ugyanakkor hiába olcsóbb a kórházi számla a hozott orvossal, mert ehhez még hozzájön az ő tiszteletdíja is.

A császármetszés árát nem mindegyik klinika tünteti fel a honlapján, de ebből a három összegből is látszik a szórás:

● Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika: 590.000. Ft

● Da Vinci Magánklinika: 980.000. Ft

● Dr. Rose: 1.002.936. Ft

Fontos megjegyezni, hogy magánellátás ide vagy oda, Magyarországon nem lehet „kívánságcsászárt” végezni – tehát, a jogszabályok szerint kizárólag a kismama kérésére, orvosi indokoltság nélkül nem lehet ezt a szülési módszert választani. Egyetlen klinika honlapján olvasható az, hogy a kismama igényeit is figyelembe veszik a kérdés eldöntésében, de ott is a szakma szempontokat helyezik előtérbe.

Ötcsillagos extrák

Két klinikán kínálnak kifejezetten exkluzív szülési csomagokat, ez a Finnamed Magánklinikán 700.000.-1.000.000. Ft között van, a Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinikán pedig 1.500.000. forintba kerül. Itt található részletes leírás arról, hogy az alapcsomagon felül mit tartalmaz az extra: benne van például három éjszaka teljesen komfortos családi szobában, napi ötszöri étkezéssel, az anyának és az apának á la carte ételválasztással. Ezek mellett dietetikai tanácsadás, egyéni gyógytorna és egy ajándék fotóalbum tartozik hozzá az újszülöttről.

Hol lehet jakuzziban szülni? Van az a luxus, ami Magyarországon (még) nem elérhető. De a denveri Rose Medical Centerben például a jakuzzi mellé séf is jár. Egy spában érezhetik magukat azok is, akik a Cedars-Sinai Kórházat választják Los Angeles-ben, ahol a privát dúlák mellett manikűrös, pedikűrös, fodrász is lesi az anyukák kívánságát.

Extrák a Dr. Rose Magánkórházban is kérhetők – ilyen például a teljes körű szülésfelkészítés, a három fős családi apartman, és egy hozzátartozó ötcsillagos á la carte étkeztetés. A honlapjukon elérhető a szülési tervhez tartozó kérdőív is, melyen sok minden más mellett előre lehet jelezni, hogy a vajúdás és szülés alatt kér-e a kismama illóolajos masszázst vagy gyógyteát, igényelhető gyertyafényes világítás és zene, továbbá meg lehet választani a testhelyzetet a kitolási szakaszhoz.

A lehetőségek mérlegelésekor érdemes odafigyelni arra, hogy pontosan hány éjszaka tartozik bele az árba, és hogy kik számára: például, hogy az apa elhelyezése extrának számít, vagy tartalmazza azt a csomag, továbbá van, ahol bizonyos gyógyszerek és készítmények felárasak. Az ilyen dolgokra kell ügyelni ahhoz, hogy a számla kézhezvételekor senkit ne érjen meglepetés.

Kórházbarát helyett családbarát ellátás

A Róbert Károly Magánklinika honlapja azt ígéri, hogy a szülészeti ellátás náluk nem kórházbarát és nem orvoscentrikus, hanem családközpontú és otthonos. A szülés nem jelent egyet a „véres verejtékkel és kiabálással” vagy a szülő nő kiszolgáltatottságával. Érzésre ez a többi intézményre is igaz: szeretnék kiküszöbölni azokat a helyzeteket, melyek félelmet keltenek vagy kényelmetlenséget jelentenek egy ilyen fontos életesemény során. Teljes figyelmet és maximális törődést ígérnek, azt, hogy az orvos és a szülésznő csak egy helyre koncentrál majd, nem vezet párhuzamosan másik szülést.

Bár az emberi tényezők jó esetben, állami kórházakban is elérhetők, a lehetőségek sok területen összehasonlíthatatlanok a privát egészségüggyel. Pedig a baba-mama fórumokon megjelenő igények jó része nem pénzfüggő, hiszen sem az odafigyelés, sem a gyertyafény nem költséges tétel, a szabad testhelyzetválasztás vagy az aranyóra megtartása sem igényel extra kiadást az intézmény részéről – a támogató kommunikációról nem beszélve. Szomorú, hogy sokan inkább fizetnek azért, hogy biztosan méltó körülményeket kapjanak.