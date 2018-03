A kislány olyan fotót csinált, amiben az egész anyaság benne van

Esther Anderson, a Story of this Life írója három kislányával van otthon, az életükről pedig folyamatosan közvetít a közösségi oldalakon. Humorral és öniróniával fűszerezett posztjai mindig betalálnak az anyukáknál, akik magukra ismernek Anderson élethelyzeteiben. Ez a fotó is gyönyörű példája annak, milyen az élet három pici gyerek mellett otthon.

„A baba nyűgös volt, a lányok veszekedtek, nekem pedig mosnom kellett volna ma reggel, amit persze nem sikerült megvalósítani. Ezért odaadtam a telefonomat játszani a lányoknak, és Ella ezt a képet lőtte vele. Rám nézett, és leszögezte, hogy »jó anya vagy«.

Szó szerint kitört belőlem a nevetés erre a mondatra, mert eszembe jutott a ma reggeli káosz, és hogy milyen frusztrált anya voltam, épp előtte hagytam abba a kiabálást, mert már inkább feladtam, és rájuk hagytam, hogy veszekednek.

Később találtam meg ezt a képet a telefonomon, és rájöttem, hogy a gyerekeinkről nem azok az emlékek maradnak meg majd bennünk, hogy milyen káoszt csináltak, és hogy nem tudtuk berakni a mosnivalót, hanem a velük töltött pillanatok. (De persze próbáljunk meg ne kiabálni azért a gyerekekkel.)”