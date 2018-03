Azt mondták, hogy meddő, végül 7 gyermeket szült

A Minnesota államban élő, 40 éves Julie-t nem biztatták az orvosok. Közel öt éve próbálkoztak már a férjével, ám a gyermekáldás nem jött össze nekik. A kórházakban szinte minden doktor meddőnek nyilvánította az asszonyt, akinek három terhessége is vetéléssel végződött. Végül egy magánkézben lévő családi központ ajánlotta fel a segítségét a házaspárnak, amelytől egy ingyenes lombikbébi-kezelés nyert a már teljesen összetört asszony.

