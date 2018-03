Hat évvel azután, hogy örökbefogadtak egy kislányt, teherbe esett az anyuka – nézd meg a reakcióját!

“Kisgyerekkoromtól kezdve arról álmodoztam, hogy egyszer anya leszek. Épp ezért nem értettem, hogy amikor az esküvőnk után végre itt volt a lehetőség, velem miért nem történt meg” – kezdte vallomását a Love What Matters oldalán Alex Congelliére. A 30 éves, hamarosan már háromgyermekes anyuka azt mondja, mikor a házassága második évében kiderült, hogy a férje és ő is meddő, úgy érezte, mintha kihúzták volna a talajt a lába alól.

Hosszú hónapokig tagadtam, hogy meddő lennék. Vagy, hogy úgy egyáltalán bármi bajom lenne. Miután hazajöttünk az orvostól kétségbeesett próbálkozásba kezdtünk. Minden létező házi praktikát bevetettünk, de nem jártunk sikerrel. Minden hónap végén, mikor megjött, ott térdeltem a fürdőszobában és zokogtam.

Alex elárulta, még sosem volt annyira magányos és bizonytalan, mint akkor. Aztán egy szép napon, nagyjából három évvel a diagnózis után minden megváltozott. “A tagadás, amiben éltem, elmúlt. A helyét egy elhatározás vette át, miszerint mindegy hogyan, akkor is anya leszek.” Alex és párja még abban a hónapban jelentkeztek is volna örökbefogadó szülőnek, ha nem jön közbe első lányuk, Kinsley Grace.

“Kinsley szülőanyjával egy templomba jártunk. Addig fogalmunk se volt róla, de ő akkor már régóta, egyre kétségbeesettebben örökbefogadó szülőket keresett a születendő gyermekének. Mikor ez kiderült, azonnal felvettük vele a kapcsolatot és már másnap együtt ebédeltünk.” Alex, aki jobban izgult az ebéd alatt, mint bármelyik állásinterjúján, és férje végül aznap este tudták meg, hogy a lány őket választotta; nekik adja a babáját. “Úgy zokogtam, mint egy csecsemő, minden fal, amit a diagnózisom óta építettem magam köré, egy csapásra leomlott körülöttem.”

És ezzel még nem ért véget Alexék története. A pár alig egy évvel később egy második kislányt is örökbefogadott, ugyanúgy nyílt örökbefogadással, mint Kinsley Grace esetében. “Callie Jo nagyjából hat hónapos lehetett, mikor újra azt éreztem, tovább kell bővítenem a családunkat.” Alex újra rászánta magát a mesterséges megtermékenyítésre, ám a beültetés két alkalommal is sikertelennek bizonyult.

“A harmadik beültetésre nem maradt már pénzünk, és minden bizonnyal fel is hagyunk a próbálkozással, ha a barátaink nem kezdenek adománygyűjtésbe a javunkra” – meséli Alex, aki még most is elsírja magát, ha arra gondol, milyen sokat segítettek nekik a barátaik. Aztán elárulja, a harmadik beültetés sikerrel járt, a pillanatról pedig, mikor megtudták, hogy babát vártak, megható fényképet is készítettek. Íme:

A vallomása végén Alex elmondta, azért osztotta meg történetüket a nyilvánosság előtt, hogy erőt adjon azoknak, a hozzá hasonló nőknek, akik ebben a pillanatban mindennél magányosabbnak és bizonytalanabbnak érzik magukat, mert azt közölték velük, hogy meddők.