Minél hosszabb szoptatásra bátorítja a nőket a neves divatcég új reklámja

Új reklámjával minél hosszabb szoptatásra bátorítja a nőket az amerikai GAP ruhamárka. Az egyévesnél valószínűleg idősebb kisgyereket egy kényelmes hálóingben szoptató nő képe dicsérői szerint azért telitalálat, mert teljesen természetes, hétköznapi folyamatként ábrázolja a szoptatást.

A cég marketingszakembere elmondta, hogy a GAP azt üzeni a nőknek, szoptassanak ott, akkor és úgy, ahogy szeretnének, akár a mellüket eltakaró kendő nélkül is. Bár az USA legtöbb államában a nőknek joguk van nyilvános helyen is szoptatni gyerekeiket, sok helyen a mellüket eltakaró kendő használatára kötelezik őket, amely szabály ellen több női mozgalom is harcot indított az elmúlt időszakban. Érvelésük szerint a szoptatás egy teljesen természetes folyamat, amin semmit sem kell szégyellni. Az általuk használt Normalize Brestfeeding, azaz tegyük természetessé a szoptatást hastaggel osztják most sokan tovább a GAP reklámját.

(Forrás: Huffingtonpost)