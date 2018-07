Üdítő talpmasszázs: így csináld

Mi másra vágyna az ember egy rohanós, fárasztó nap után, mint egy kellemes talpmasszázsra? Ám sokan álmodni sem mernek arról, hogy otthon is megkaphatják az üdítő masszázst. Pedig annak kivitelezése nem annyira nehéz feladat, csak be kell tartani néhány szabályt. Természetesen egészen más szolgáltatást nyújt egy képzett szakember, mint például a párunk, akinek fogalma sincsen a mesterfogásokról, ám a lábunk ugyanúgy imádja a kényeztetést. Ha nem akarod terhelni a társad, egyezzetek meg, hogy melyik napon ki masszírozza a másik lábát, így amellett, hogy mindkettőtöknek lesz időnként egy-egy kellemes félórája, a kapcsolatotoknak is jót tehet ez a közös program, az érintések, az egymásra figyelés.

A talpmasszázshoz szükség lesz sűrű krémre vagy olajra. Vannak speciális készítmények, amelyeket lábmasszázshoz ajánlanak, de ha épp nincs kéznél, egy testápoló is jó lehet. A lábat áztassuk be 10 percre, mossuk meg alaposan. Akik szeretik az illóolajokat, néhány cseppet tehetnek az áztatóvízbe. Ahhoz, hogy a masszázs tényleg üdítő és feltöltő legyen, érdemes megteremteni a megfelelő atmoszférát. Egy-két gyertya kellemes hangulatot hoz, ahogyan a füstölők, illóolajok is oldják a stresszt. A relaxációs zene is sokaknak segít ellazulni, de ha a kedvencedet hallgatnád szívesen, tégy úgy.

Ha készen álltok a kalandra, keressetek megfelelő ülőhelyet. Egy fotel a legalkalmasabb erre, ahol az ülőpárna kb. a lábaddal egy magasságban van. A masszírozott láb térde ne legyen teljesen kinyújtva, ha kell, egy törülközőt tegyél a térd alá. A masszírozott talp alá is érdemes egy törölközőt rakni, hogy az olaj vagy krém ne kenjen össze semmit.

Ha minden adott a masszírozáshoz, a kezeid között melegítsd fel a krémet vagy olajat, majd a bokától a lábfej felé kezd el masszírozni a lábat. Finoman fogj hozzá, aztán folyamatosan erősítsd a nyomó mozdulatokat. A lábfejtől most a boka felé folytasd a masszírozást. A talpon is a fokozatosságot kövesd. Végezhetsz nyomó mozdulatokat, vagy kis, körkörös mozdulatokat. A sarkaknál a hüvelykujjadat is használhatod, az öklödet is bevetheted a talp boltívénél. A lábujjakról sem szabad elfelejtkezni: egyesével érdemes átmasszírozni őket, majd finoman meghúzgálni felfelé.

Ahogyan a többi masszírozásnál, a talp esetében is fontos, hogy a partner élvezze a kényeztetést, ezért elsődlegesen az ő igényeihez érdemes alakítani a folyamatot. A végén pedig egy hűsítő krémmel át lehet masszírozni az egész lábszárat is, így biztosan teljes lesz a felfrissülés. Vannak bizonyos betegségek, amelyek megkívánják az elővigyázatosságot a talpmasszázsnál, sőt terhesség idején is érdemes elővigyázatosnak lenni és orvossal vagy védőnővel konzultálni arról, hogy hogyan lehet kíméletes a masszírozás.