Természetes lábápolás otthon

Itt a nyár, nemcsak a ruháinktól szabadulunk meg, hanem a cipőinktől is. Ilyenkor a láb extra figyelmet igényel, nehezített körülmények között kell helyt állnia a hétköznapokban. A nagy melegben jó esetben nyitott lábbeliket hordunk, ám vannak olyan speciális helyzetek, amikor zárt cipőben kell végigtolnunk a napot. Ilyenkor érdemes a hazaérkezés után azonnal egy kellemes lábfürdőt venni, ennek pedig nemcsak az a célja, hogy ellazuljunk, hanem bizony higiéniai szempontból is jól jön a frissítő, fertőtlenítő áztatás.

Ahhoz, hogy szuper házi lábfürdőt készíts, szükséged lesz egy lavórra, vízre, szódabikarbónára, tengeri sóra, almaecetre, na meg illóolajra. Igen, lehet, hogy első körben brutálisnak tűnik az egyveleg, de hidd el, nagyon jól fog esni a hosszú nap után az ázás, a kellemetlen szagoktól és a kórokozóktól pedig tényleg elbúcsúzhatsz. Az illóolajat kedved szerint választhatod, a levendula vagy a menta a javasoltak között van.

Ahhoz, hogy a lábak frissességét megőrizzük, érdemes a végtagokat ápoló krémmel kényeztetni. A boltok, gyógyszertárak kínálatából is választhatunk, ám magunk is összedobhatunk olyan hatékony kencét, ami amellett, hogy természetes, kényezteti a végtagunkat. A sheavajat valószínűleg már jól ismered, ezért nem kell bemutatni a kedvező tulajdonságait. Ez lesz az alapja a saját krémednek. Kókuszolaj kell még hozzá, kb. ugyanakkora mennyiség, mint a sheavajból. Ahhoz, hogy illatossá tedd, használj illóolajat. Ha kreatív vagy, minden alkalommal más illattal dobhatod fel a krémedet. Ahhoz, hogy alapanyagok összeérjenek, alaposan össze kell keverni a hozzávalókat. A szemfülesek turmixolni szokták a masszát, hogy gyorsabban elkészüljenek.

Nemcsak a krémezés a bőrápolás része, hanem a bőrradírozás is. Ahogyan például az arcunk, a lábunk is megkönnyebbül, ha eltávolítjuk az elhalt sejteket. Ha saját készítménnyel szeretnéd ezt megtenni, nincs más dolgod, mint venni egy csomag szódabikarbónát, az ugyanis a számos pozitív tulajdonsága mellett arra is alkalmas, hogy bőrradírt készíts belőle. A kivitelezés nagyon egyszerű: három csapott evőkanál szódabikarbónához keverj hozzá egy csapott evőkanálnyi vizet, majd keverd össze azokat. Ha megvagy, vidd fel a lábadra az elegyet és finoman masszírozd vele a bőrt néhány percig. Ha készen vagy, langyos vízzel öblítsd le a lábad és élvezd a kedvező hatást. Ugyanezt megteheted tengeri sós bőrradírral is, amihez csupán olívaolajra és tengeri sóra van szükséged. Ezek keverékét ugyanúgy vidd fel a bőrödre és élvezd a jótékony hatását.