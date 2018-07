Nők és lábápolás: „Rosszul vagyok attól, ha valaki igénytelen”

Nóra saját bevallása szerint ad magára: „Ahogy jön a jó idő, ha akarom, ha nem, sokkal többet kell foglalkoznom a lábaimmal. Most nem arra gondolok, hogy állandóan szőrtelenítek, hanem a bőrkeményedésekre, a sarkaimra, a körömvágásra, na meg a lakkozásra. De szerintem nemcsak én vagyok így ezzel. Rosszul vagyok attól, ha valaki igénytelen, ezért én magam is mindent megteszek azért, hogy ne lehessen belekötni a megjelenésembe. Van jól bevált lábfürdőm illóolajokkal és tengeri sóval, ezt hetente többször bevetem, ha a nagy hajtásba elfáradtak a lábaim. Van úgy, hogy ez sem segít, ha sokat talpalok, ilyenkor lábfrissítő krémet használok, néha munka közben is. Általában festem a körmeimet a lábaimon és minden este krémezem a sarkaimat.”

Ancsa szerint a szép lábakért tenni kell: „Régen aktívan sportoltam, így jó alapom van izmok tekintetében. Mostanában hetente kétszer-háromszor mozgok, a vádlimat mindig edzem, mert szeretem hangsúlyozni a ruháimmal. Járok pedikűröshöz, ő ápolja a lábamat, körmeimet. A sarkaimmal korábban sok gondom volt, valahogy sohasem tudtam, hogyan kell úgy kezelni, hogy ne szarusodjon a bőr. Még az is a gondom, hogy a munkám kapcsán sokat vagyok úton és nem egyszer elegáns, magas sarkút kell hordanom. Ilyenkor rendre ólomnehéznek érzem a lábaim, amikor hazaesem. A pedikűrösöm ajánlott egy ápoló krémet, amióta azt használom, gyorsan felfrissülnek a lábaim.”

Edit azt mondja, a lábápolás ott kezdődik, hogy valaki jól megválasztja, milyen cipőket vásárol: „Szerintem hiba olyan cipőkkel gyötörni a testet, amik a lábfejet összenyomják és terhelik a gerincet és a derekat. Vannak csinos és kényelmes cipők. Én sokszor elmegyek pedikűröshöz, főleg nyáron, ilyenkor festetem is a körmeimet. A sarkam miatt jó, ha szakember veszi kezelésbe a bőrkeményedéseket. Van egy barátnőm, aki masszőr, ha nagyon fáradtak a lábaim, megkérem, hogy kényeztesse egy kicsit őket. Ha nem jön össze a masszázs, vagy a munka közben kell valami gyors felfrissülés, krémet használok. Áztatni inkább télen szoktam, mert elég fázósak a lábaim, olyankor forró lábfürdőt veszek – persze csak mértékkel.”