Napi 10 perc edzés a csodás lábakért

Vannak olyan szerencsések, akiket nagyszerű genetikával áldott meg a sors, és edzés nélkül is szépek és izmosak a lábaik. A legtöbbeknek viszont sokat kell tenniük azért, ha formás lábakat szeretnének. Vannak speciális edzések, amelyekkel a láb izmait edzhetjük. Mutatunk néhány olyan gyakorlatot, amelyeket szinte bárki végezhet, akit az orvos nem tiltott el a mozgástól. Mint minden edzésnél, a láb esetében is fontos a bemelegítés és a gyakorlatok végeztével a nyújtás, így ezekről sohasem szabad elfelejtkezni.

A guggolás az egyik olyan egyszerű gyakorlat, amit a kezdők is könnyen meg tudnak csinálni. Kiválóan formálja a combot és a popsit. Végezhető kis terpeszállásban és nagyobban is. A lábfejek is állhatnak több pozícióban: guggolhatsz kifelé forduló lábfejekkel és előre mutatókkal is, így más-más izomcsoportokat mozgatsz meg. Arra mindig figyelni kell a gyakorlat végzése közben, hogy a térded ne mozduljon ki a bokád síkjából, mert túlterhelheted az ízületeidet. Az egyenes hát is követelmény, ha jól szeretnéd csinálni, na meg az is, hogy izomból dolgozz, ne lendületből. A guggolást sorozatokban érdemes csinálni. A kezdők háromszor, négyszer 10 guggolással kezdhetnek, a gyakorlottak akár 25-öt is bevállalhatnak sorozatonként.

A másik izgalmas gyakorlat a csípőemelés, amit mindenkinek érdemes naponta elvégezni, aki szeretné a combját és a popsiját feszesebbé, izmosabbá tenni. A gyakorlat nem bonyolult és nem kíván gyorsaságot, sem nagy intenzitást, viszont kitartást annál inkább. Így végezd: feküdj a hátadra, hajlítsd be a térdeidet és húzd fel azokat, közben a karjaidat tedd magad mellé. A talpaid feküdjenek a talajon. Ha ez megvan, emeld a csípőd és told ki magad. A megfelelő pozíciót tartsd egy percig, majd ereszkedj vissza. Ezt ismételd meg még kilencszer, vagyis csinálj 10 gyakorlatot, majd pihenj és jöhet még harminc, három blokkra osztva.

A láb ékessége a vádli, ha az szépen kidolgozott. Van egy egyszerű gyakorlat, amivel érdemes próbálkozni, ha formálni szeretnéd a lábad. Szükséged lesz egy lépcsőre vagy magas küszöbre – előbbivel hatékonyabb a fejlődés. Állj a lépcsőre féltalppal. Ha tudsz, kapaszkodj meg a falban vagy a korlátban, emelkedj lábujjhegyre, aztán engedd vissza lassan a sarkat először a lépcsőig, végül engedd lentebb is. Ne kapkodj, lassan csináld, ne lendületből végezd, hanem izomból. Ha szeretnéd, mindkét lábaddal egyszerre is csinálhatod, de váltva is végezheted a gyakorlatot, hogy pihentesd az izmaidat. Háromszor vagy négyszer ismételd a félperces sorozatokat.