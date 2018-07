Így óvd a lábad

A rohanó hétköznapok egyik kellemetlen hozadéka a lábaink kizsákmányolása. Sokan azért, mert állandóan talpalnak, mások pedig meg azért, mert túl sokat ülnek, különböző lábproblémákkal küzdenek. Mivel a munkahelyi, na meg az élet hozta követelményeken nem feltétlenül tudunk változtatni, meg kell próbálnunk óvni a lábainkat, amennyire csak lehetséges. Az egyik legfontosabb tényező, ami hozzájárul a lábunk egészségéhez, az a cipőnk. Egyáltalán nem mindegy, milyet viselünk. Például nagyon megterhelő a magas sarkú cipő a lábnak, ezért ha csak nem létfontosságú, hosszú távon érdemes tartózkodni a sajátos daraboktól. Nemcsak a lábnak kényelmetlen, hanem a gerincoszlopot és a derekat is igénybe veszi a viselésük.

Az sem mindegy, mennyire szűk egy cipő. A lábujjak összepréselése nemcsak kényelmetlen, hanem egészségtelen is. A cipők talpára érdemes figyelmet fordítani, ugyanis sem a túl kemény, sem a túl vastag talp nem ideális a lábak számára. De akkor milyen a jó lábbeli? A jó cipő tartja a sarkat és a bokát. Kényelmesen elférnek benne a lábujjak, nem szoros, olyan az alakja, mint a lábnak. Sarka van, ami kb. 3 centi magas. Az anyaga pedig lehetőség szerint legyen természetes vagy légáteresztő. A láb egészsége érdekében nem érdemes ugyanazt a cipőt több napon át hordani, a szakértők azt javasolják, a fertőzések elkerülése miatt minden második nap cserélni kell a cipőnket. Ha zoknit húzunk, olyat válasszunk, ami ugyancsak természetes anyagból van.

A láb ápolásához hozzátartozik a kényeztetés is. Egy jó lábfürdő minden fárasztó nap után aranyat ér. Tehetsz bele sót, ecetet, citromlevet és illóolajat is, igény és lehetőség szerint. A krémezést se felejtsd ki, érdemes olyan frissítő készítményt használnod, ami könnyít a lábak elnehezült érzésén, miközben tonizál, vitalizál, ápol, és nyugtat. Egy jó masszázs tökéletes lezárása lehet egy nehéz napnak, mert nemcsak ellazítja a lábat, hanem javítja a vérkeringést. Azoknak, akik ülő munkát végeznek, a láb egészségének megóvása érdekében fontos hangsúlyt fektetni a megfelelő mozgásra. Minden órában legalább egyszer fel kell állni és ha mást nem is, sétálni, hogy a vérkeringés megfelelő legyen.