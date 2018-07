Fáradt lábak újratöltve

Hányszor jártál már úgy, hogy egy-egy nehéz nap után hazaesve alig bírtál állni a lábadon? Gyakran előfordul, hogy extra kényeztetésre van szüksége a lábaidnak? Vannak olyan élettani tényezők, amelyek miatt fáradékonyabbak a lábak, ilyen a lúdtalp és a visszeresség is (az utóbbival gyakran együtt jár az un. nehézláb-érzés, ami több, mint egyszerű fáradtság, így érdemes kikérni orvos vagy gyógyszerész véleményét a javasolt kezelésről) , de néha az is elég a túlterheltséghez, ha sokkal többet talpaltál, mint ahogy általában megszoktad. Ahhoz, hogy kiengedd a gőzt és a lábaid is érezzék a törődést, már egy kellemes lábfürdő is sokat segít. Ha nemcsak fáradtak, hanem izzadtak a lábaid, almaecetet is tehetsz a vízbe az illóolaj mellé, de gyógynövényekből is készíthetsz teát, amit a lábfürdőhöz öntesz, sőt tengeri sóval is gazdagíthatod az összetevőket. A citromot sokan ajánlják a lábak frissítésére, hűsítésére, egy fél gyümölcs levét érdemes a lavór vízbe önteni. A túlterhelt izmok így ellazulnak, és a lelked is elcsendesedik.

A kellemes lábfürdő után egy relaxáló lábmasszás maga a Kánaán a megfáradt lábaknak. Nemcsak a lazítás miatt élvezetes a masszírozás, hanem azért is, mert a vérkeringést fokozza. A hosszú, ácsorgással telt nap után vagy a folyamatos ülőmunka mellett nagy segítség lehet a kényeztetés – persze ha megelőzi azt a lábfürdő, hiszen senkitől sem várhatjuk el, hogy az izzadt, szagos lábat simogassa. A masszázs akkor tehet még nagyobb csodát, ha olyan krémmel végezzük, amelyik további felfrissülést hoz a lábnak. Vannak speciális termékek, amelyeket tonizáló, antioxidáns és vitalizáló összetevőket tartalmaznak, ezek nemcsak ápolják, hanem nyugtatják is a bőrt. Ha gyakran nem is teheted meg, alkalmanként érdemes profi masszőr kezeire bízni a kényeztetést.

Hosszú ideig tartó ülés vagy állás során (ilyenek a hosszas ülést vagy állást igénylő tevékenységekkel járó szakmák), mivel a lábak nem mozognak, az izmok nem támogatják a vénás áramlást (a vér a szív irányába történő felfelé áramlását), ezért nagyon fontos, hogy gyakran mozgasd meg a végtagjaidat. Ha sokat kell állnod vagy ülnöd, tarts rövid szüneteket, és járkálj vagy mozgasd rövid ideig körkörösen a lábfejed, ez ugyanis jót tesz a keringésnek, és elősegíti a vénás visszaáramlást. Már egy egyszerű séta is sokat segíthet, de óránként legalább egyszer fel kell állni ahhoz, hogy fokozzuk a keringést. Ha úgy érzed, hogy nap végére elnehezülnek a lábaid, feszülnek vagy fájnak, konzultálj orvosoddal, mert ezek a panaszok keringési rendellenességet is jelezhetnek. Az orvos által javasolt kezelés nem csak abban segít, hogy enyhüljenek a panaszok, hanem a vénák erősítésével vagy a keringés támogatásával hosszú távon gondoskodsz a lábaid egészségéről.