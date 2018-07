Amiért a fáradt láb kiált

Ha behunyod a szemed és arra gondolsz, hogy egy nehéz nap után igazán kellemes kényeztetésben van része a lábaidnak, mi jut eszedbe? Erre a kérdésre az esetek többségében mindenki azt feleli, hogy mesés lábáztatással kezdene szívesen, a kedvenc illatával. Meleg, vagy langyos lábfürdőt venne, amiben megnyugodnának és ellazulnának az izmai. Ezután egy relaxáló lábmasszázs következne, olyan igazán kellemes. Ezt követően pedig, hogy teljes legyen az élvezet, kell még valami, ami üdíti, frissíti a fáradt lábakat, és búcsút mond a elnehezült érzésnek. Vannak, akik ismerik, ők kapásból a Cedralexet említik, míg mások csak szeretnék megtalálni a tökéletes megoldást a valódi felfrissülésre. Utóbbiaknak mindenképpen érdemes kipróbálni az egyedülálló lábápoló krémet. Elmondjuk, miért.

A Cedralex frissítő lábápolója a tudomány és a prémium francia kozmetikumok találkozásából született. Azért is nagyszerű termék, mert azonnal frissít és hidratál, gyorsan enyhíti a fáradt, elnehezült lábak okozta kellemetlen érzést. A lábápoló a Korzika szigetéről származó cédrátcitrom élénkítő hatását és a mentol hűsítő élményét hordozza, ezért is annyira hatékony, ezért biztosít azonnali felfrissülést a fáradt lábaknak. Míg a mentolt mindenki ismeri, a cédrátcitrom kapcsán felmerülhet a kérdés, hogy milyen növényről van szó. A cédrátcitromot a narancs és a citrom rokonának tekintik, a franciák által a Szépség Szigetének nevezett Korzika egyik legfontosabb kiviteli cikke már évszázadok óta. Egyike a nem nemesített citrusféléknek. Népszerűségét az alacsony savtartalmának és a friss illatának is köszönheti. Mivel különleges illóolajokban gazdag, ezért torták, sütemények ízesítésére is használják.

A cédrátcitrom, latin nevén Citrus Medica korábban nem táplálékként, hanem gyógyszerként szolgált: préselt olajával tengeribetegséget, bél- és tüdőbajokat kezeltek. Jótékony hatása miatt manapság is számos kozmetikum népszerű összetevője, energizáló és tonizáló hatása miatt használják előszeretettel. A bőrgyógyászatilag tesztelt Cedralex Frissítő a cédrátcitrom mellett gondosan válogatott összetevőkből áll, így hidratálja a láb bőrét és az azonnali frissítő hatásával megszabadít a fáradt és elnehezült láb érzésétől – ezért is tökéletes befejezés a krémmel való kényeztetés egy fárasztó nap után.