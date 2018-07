A 4 legjobb edzés a szép vádliért

Ha büszke vagy a szép lábadra, azért, ha pedig csak most szeretnéd igazán formássá varázsolni a lábadat, akkor azért érdemes megnézned ezeket a videókat. Olyan vádlit erősítő gyakorlatokat mutatunk, amelyek egyszerűen kivitelezhetőek és hatékonyak. Van közöttük hosszabb lélegzetvételű, azoknak, akik alaposan szeretnék átdolgozni az izmaikat, és van közöttük olyan 3 perces szösszenet is, amit legelfoglaltabbaknak javasolunk.

Ha ezt az edzést választod, nagyon gyorsan végzel. Mindössze három perc az egész, ám ha hiszed, ha nem, bizony átmozgathatod ennyi idő alatt az izmaidat. Ezért ha csupán ennyi időd van magadra, nem lehet több kifogásod: létezik ilyen rövid és hatékony edzés, amit ráadásul bárki végig tud csinálni.

Vannak, akik nem bírják, vagy éppen nem szeretik a gyors, nagyon aktív edzéseket. Számukra ez a tökéletes videó, ugyanis nemcsak egyszerűen kivitelezhetőek a gyakorlatok, hanem könnyűek is. Az edző pedig részletesen bemutatja a feladatokat, így azok is megérthetik, mit kell csinálni, akik nem beszélnek angolul. Ebben a videóban nincs pörgés, nincs hivalkodás, a tréner sem magára irányítja a figyelmet, hanem a gyakorlatokra. Nem kell megijedni, labda és súlyzók nélkül is hatásos a vádli formálás.

Ezt a videót azok fogják szeretni, akik kedvelik a természetes embereket, és szívesen fogadnak tanácsot olyan hús-vér nőtől, aki nem egy edzőteremben éli az életét, mégis igényes és odafigyel a testére. Sőt mi több, olyanná alakítja, amibe igen nehéz belekötni. A videó erősségét tovább növeli, hogy több gyakorlatból áll, ezek a feladatsorok pedig tökéletesek ahhoz, hogy a vádlit minden irányból alaposan átmozgassák. Az időzítők is sokat segítenek, hiszen jó tudni, hogyan érdemes beosztani az energiát a gyakorlatok közben. Nekünk ez az egyik kedvencünk.

Végre egy videó, amiben kellő figyelmet fordítanak a bemelegítésre! Ha már csak ebből indulunk ki, érezhetjük, hogy jó kezekben vagyunk, ugyanis a bemelegítés és a gyakorlatok végén a nyújtás legalább annyira fontosak, mint az edzések központi részei. A vádlit formáló gyakorlatok egyszerűek, könnyen kivitelezhetőek és a bemutatásuk is kellően szájbarágós ahhoz, hogy a kezdők is érezzék a törődést. A jobb lenti sarokban egy számláló megy folyamatosan, ami az edző ritmusában elvégzett feladatokat számolja, ez nagy segítség mindazoknak, akik követik az egyáltalán nem megterhelő tempót.