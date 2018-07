Szabadtéri sport gyerekkel? Erre figyelj!

Javában tart a nyár, a szünidő is beköszöntött. Míg a felnőttek javarészt csak vágynak a szabadba, a gyerekek jó esetben az idejük nagy részét kint töltik, levezetve a tanév közben felgyűlt feszültséget. A szabadtéri mozgásnak, sportolásnak természetesen számtalan előnye van a szülők legnagyobb örömére: a testi edzésen kívül a lélekre is jól hat a tapasztalatok, na meg a szakmai felmérések szerint is. A friss levegő, a napfény és – jó esetben ~ a zöld környezet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek egészséges fejlődését megalapozzák a szabadtéri sportok. Ha csapatjátékról van szó, a közösség ereje csak tovább növeli a pozitív hatásokat. Ám mindezt akkor élvezhetik a családok, ha a szülők vagy felügyelők nemcsak biztosítják a lehetőséget a szabadtéri sportokra, hanem óvják is a gyerekeket azoktól a balesetektől, amelyek a felszabadult környezetben lecsaphatnak a kicsikre.

Vannak olyan felelősen gondolkodó gyerekek, akik tisztában vannak a rájuk leselkedő veszélyekkel, ám a legtöbbjüket az életkori sajátosságaikból adódóan a felnőtteknek kell megvédeniük a balesetektől. Nem kell egyből nagy dolgokra gondolni, kevésbé feltűnő források is okozhatnak bajt, ha nem megfelelően védekezünk ellenük. Az egyik ilyen a folyadékhiányos állapot kialakulása, ugyanis sok gyerek egyszerűen elfelejt inni, ha nagy az izgalom. Sportolás közben, melegben kimondottan ügyelni kell arra, hogy elegendő vízhez jusson a szervezet. A másik kézenfekvő veszélyforrás a napsütés, amit bár a legtöbben imádunk, de egy bizonyos szint után már nem kérünk belőle. De a gyerekek, miközben a szabadban sportolnak, nem figyelnek arra, hogy mennyire tűzi őket a nap, ezért is gyakori, hogy a kicsik napszúrást kapnak a megfelelő védelem híján. Az árnyékos helyek, a fejfedők és a megfelelő öltözet védelmet nyújthatnak, de a bőr és a szem UV-védelméről sem szabad elfelejtkeznünk.

A gyerekkor nélkülözhetetlen velejárói az esések és az azokból fakadó sérülések: zúzódások és horzsolások. A megoldás biztosan nem a túlféltés, ám szabályozott keretek között, na meg felnőttek felügyeletében kisebb eséllyel történhetnek balesetek. Az viszont kétségtelen, hogy alkalmanként bekövetkeznek, ezért is érdemes felkészülni rájuk, és úgy útnak indulni, hogy a szabadtéri sportolásból adódó kisebb sérüléseket el tudjuk látni. A fertőtlenítőszer alap, és egy jó hámosító krém is aranyat ér bizonyos helyzetekben. Utóbbi használatával gyorsabban gyógyul a sérülés, mint ha csak lefertőtlenítenénk a sebet. Vannak olyan készítmények, amelyek e két tulajdonságot ötvözik. A hidegvér is jó, ha ott lapul a felnőttek tarisznyájában, ugyanis a gyerekek nem minden esetben viselik jól a sebeket.

A szabadtéri sport egyik nem várt hozadékai lehetnek a csípések. Ha megtörtént a baj, az elsődleges az allergiás reakció kizárása. Ha ez megvan, a csípés helyi kezelését, a viszketés és a fájdalom enyhítését célozhatjuk meg – ám bizonytalan helyzetben mindenképpen kérjünk orvosi segítséget.