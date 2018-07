Irány a nyár! Szabadtéri sportok újratöltve

Ha nem tudod, mi hiányzik az életedből, mi megmondjuk. A természetben töltött kellemes időtöltés és a mozgás. Kifogások persze mindig voltak, és vannak is, de hogy lesznek-e, az csak rajtad múlik. Ideje túllépni a berögződéseken vagy még profibb szinten mozogni. Hogy miért? Mert nemcsak a testednek teszel nagy szívességet, hanem a lelkednek is. A mozgás fél egészség, a természet pedig remélhetőleg hozzáteszi a másik felet. Mutatunk néhány izgalmas sportot, amit érdemes a szabadban gyakorolni.

Lehet, hogy első körben azt gondolod, a tollaslabda a gyerekek játéka, de ki kell hogy ábrándítsunk: a felnőttek számára is tökéletes elfoglaltság, hiszen amellett, hogy alaposan átmozgat, egy csomó kellemes élményt tartogat a játék. Az egyetlen ellenség csupán a szél lehet, ám a nyári délutánokon semmi sincs, ami eltántoríthatja a sport szerelmeseit egy jó kis tollas partitól. Lehet házi bajnokságot is szervezni, több résztvevővel még érdekesebb a játék.

Ha azt mondjuk, görkorcsolyázás, valószínűleg nyelsz egy nagyot. Ennek két oka lehet: az, hogy korábban gyakran űzted a sportot, és eszedbe sem jutott, hogy újra kezd – pedig nagyon jót tenne –, a másik pedig, hogy sohasem csináltad még. Bármelyik esetről legyen szó, ne vesd el a görkorcsolyázás lehetőségét, ugyanis több okból is érdemes gyakorolni: az általános átmozgatással fejleszti az állóképességet, fejleszti a koordinációs képességet és az egyensúlyérzetet. Akik már stabilan gurunak, azoknak garantáltan nagy élmény és kellemes kikapcsolódás ez a sport.

A nyár egyik legnépszerűbb helye a strand, nem véletlenül. A legtöbb komplexumban nemcsak az úszók élvezhetik a mozgás adta előnyöket, hanem a teniszezők, strandröplabdázók is. Mindhárom sport alaposan átmozgatja a testet. Az úszást a legjobbak közé sorolják, a tenisznek és a röplabdának pedig megvan a romantikája. Ha strandra mégy, gondolj arra, hogy tökéletes lehetőséget kapsz egy izgalmas, sportolással töltött órára. Csak döntsd el, mit szeretnél csinálni és vigyél hozzá kellékeket.

Ugyan extrémnek nem feltétlenül extrém, sőt az izgalmakat is önmagunk legyőzésben kell keresni, a kocogás és a futás az egyik legjobban szerethető szabadtéri sport. Erősíti, ellenállóbbá teszi a testet, és edzi a lelket is. Bármikor kivitelezhető, csupán akaraterő kell hozzá. A futás kapcsán a fokozatosság nagyon fontos, na meg az is, hogy kitartóak legyünk.