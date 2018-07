A leghasznosabb tippek kisgyerekes utazás előtt

Sok anyuka számára különösen stresszes felkészülni egy vagy több kisgyerekkel az utazásra. Az otthoni biztonságot természetesen nem tudjuk garantálni számukra, hiszen hely hiányában nem kerülhet bele minden megszokott dolog a bőröndbe… Lássuk, melyek is a legfontosabb támpontok, ha stressz nélkül, felkészülten szeretnénk nekivágni az utazásnak.

1. A nélkülözhetetlen papírok

Kettő-három fő feletti utazásnál nem könnyű egy kézben tartani a hivatalos dokumentumokat, ugyanakkor az egyik legfontosabb, hiszen tönkreteheti a nyaralást, ha otthon felejtjük valamelyik nélkülözhetetlen papírunkat. Már az utazás előtt jó néhány nappal érdemes egy helyre gyűjteni a család útleveleit, a repülőjegyeket, a foglalási papírokat, az utazási biztosításokhoz tartozó nyomtatványokat, illetve minden más, a nyaralással kapcsolatos kinyomtatott dokumentumot.

2. Kézipoggyász

Ha a repülőtársaság megengedi, hogy a kicsiknek is külön legyen kézipoggyászuk, mindenképp használjuk ki a lehetőséget. Érdemes a kicsik mini bőröndjeibe az úti játékokat becsomagolni, illetve a kedvenc babákat, játékokat, így a bőröndben sokkal több helyünk lesz a ruháknak. Csak győződjünk meg róla, hogy semmilyen rizikós játék, kiegészítő nem kerül bele a kis bőröndbe, amivel a biztonságiaknak meggyűlne a bajuk.

3. A legfontosabb biztonsági tartozékok

A bőröndben kiemelt helye kell hogy legyen a család legfontosabb gyógyszereinek. A váratlan, netán sürgősségi esetekre felkészülve kapjon helyet néhány fájdalom-, lázcsillapító, esetleg antihisztamin arra az esetre, ha valamilyen ismeretlen allergia jelei mutatkoznának. A gyerekeknél a legfontosabb, a ragtapasz mellett, egy jó bőrvédő, bőrgyógyító kenőcs becsomagolása, hiszen egy nyaralás során, a szabadtéri programok sokasága miatt nagy esély van, arra, hogy a sokat eleső kicsiknek szükségük lesz hámosító kenőcsre.

A reptéri forgatagban, zsúfolt turistaközpontokban a gyerekek könnyen elbotorkálnak, ha ezen a téren is a maximális biztonságra törekszünk, érdemes egy GPS-es gyerekkövető eszközt (child locator) beszereznünk.

4. Jól átgondolt ruhatár

Nézzünk utána az időjárásnak, gondoljuk végig a programokat, és ennek fényében állítsuk össze a kicsik és nagyok ruhatárát. Ha már tudjuk valamiről, hogy vinni szeretnénk, rögtön mosás, szárítás után készítsük be a bőröndbe, hogy biztosan ne kerüljön a szennyesbe, mire indulnánk.

5. Ne essünk túlzásokba

Kicsikkel utazva eleve komoly kihívás beférni a bőröndbe, ne akarjuk a határokat feszegetni. Az összes felfújható matrac, karúszó, és úszógumi bepakolását el is engedhetjük… A fontos elektronikus eszközök, kedvenc játékok, és könyvek listája után következő kiegészítők közül sokat a helyszínen is meg tudunk venni, ha elmozdulunk a drágább nyaralóövezeti zónából, és a helyi üzletek, ábécék polcairól választunk.

6. Biztonságban négy keréken

Ha nem repülővel, hanem hosszabb autót során érjük el a kitűzött úticélt, szintén van egy két dolog, amire külön érdemes odafigyelnünk. Az autóban a szendvicsek mellett nem árt gondoskodunk némi édességről is, a hiszen a hosszabb utazást kibíró gyerekeknek szükségük van hasonló motivációra is. Természetesen előtte feltétel lehet, hogy elfogyasszák szépen az előre elkészített szendvicset, felvágott gyümölcsöt, zöldséget.

Ma már rengeteg autós úthoz kínált társasjáték is van, érdemes egyet, kettőt bekészíteni, de ha egy gyerekkel utazunk, akkor az autós DVD-lejátszó jöhet nagyon jól – egy-két nagy kedvenc rajzfilmmel. Ha gyerekünknél a logikai játékok, és a kreatív applikációk népszerűbbek, akkor jöhet az iPad, csak arra figyeljünk, hogy ne essenek túlzásba a játékidővel.

7. Töltőkollekció

Ma már szinte külön kis bőrönd kell az elektronikai eszközeinket töltő egységeknek. Mobiltelefonok, Laptopok, iPad-ek, fényképezőgépek, játékkonzolok, tölthető elemek, és sok minden más kaphat még helyet a bőröndben. Időben ellenőrizzük, hogy a töltőinket tudjuk-e majd használni az adott országban, illetve, hogy kell-e átalakítóról gondoskodnunk. Próbáljuk precízen, szépen, egymás mellé becsomagolni őket, hogy a bőrönd dobálása miatt ne kelljen egy egész csomó töltő zsinórhalmazzal megbirkóznunk érkezéskor.

Borítókép: Részlet a National Lampoon’s Vacation című filmből. (fotó: imdb)