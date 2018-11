Kakukkfüves-fetás gomba és sütőtökös gnocchi: 2 kímélő ünnepi recept

Kakukkfüves gomba fetakrémmel

Hozzávalók:

10 db nagyobb csiperke

olívaolaj

kakukkfű

1 gerezd fokhagyma

Fetakrém:

10 dkg feta

1 evőkanál vaj

1 evőkanál tejföl

bazsalikom

A múlt héten olvastam egy cikket a csiperke áldásos hatásairól, és úgy gondoltam, méltánytalanul hanyagoltam eddig a gombát az étrendemben. De a hagyományos elgondolások – gombaleves, gombapaprikás, rántott gomba (grrrr) – szóba sem jöhettek, ezért gyors keresés után találtam ezt a receptet. Erdei gomba éppen nem volt kéznél, viszont találtam méretes, gyönyörű barna csiperkét, gondoltam, kezdetnek ez is megteszi.

Két főre nagyjából így néz ki: Megpucoltam tíz nagyobb csiperkét, és szárukkal felfelé egy tepsibe állítottam őket. Utána elkészítettem a “lötyőt”, ennyi gombához kb. 3-4 löttyintés olívaolajba bőven szórtam kakukkfüvet, tettem egy gerezd fokhagymát. Többször csináltam már, kedvem szerint hol teszek bele egy picike csilit, hol nem. Lime nem volt itthon, az most kimaradt. Jól megöntöztem vele a gombákat, és zsupsz, röpültek is a sütőbe, 200 fokon nagyjából 20 percig.

Amíg sültek, megcsináltam a fetakrémet. Két személyre 10 deka fetához adtam egy fél evőkanál vajat. Először tejfölt nem tettem bele, de legközelebb abból is ment bele egy evőkanállal. Ki hogy szereti, lehet kísérletezni, a kettőnek azért kicsit más lesz a karaktere. A krémbe beledobtam jó adag apróra vágott görög bazsalikomot (bármilyen jó persze), és aprítóban habosra pörrentettem. Pároltam mellé egy kis krumplit is, de ezt már egyáltalán nem is fűszereztem, akkora volt már így is az ízorgia, kellett, hogy valahol pihenjenek is kicsit az ízlelőbimbóim. És ez még csak a csiperke volt, később a kedvenc piacomon kaptam igazi erdei gombát… Szavak nincsenek.

Sütőtökös gnocchi fokhagymás mángolddal

Hozzávalók:

1 közepes sütőtök, nagyjából egykilós

1 tojás

1 csokor mángold

2 gerezd fokhagyma

liszt

só, bors

vaj

A sütőtököt félbevágom, és sütőben megsütöm. Ha kész, kikaparom a belsejét, és botmixerrel pürésítem, sózom, borsozom. Apránként annyi lisztet adok hozzá, amennyivel jól gyúrható tésztát kapok. Utána egy centi átmérőjű kígyókat formázok a tésztából, majd a kígyót kétcentis darabokra vágom. A gnocchit lobogó vízbe dobom és megvárom, amíg feljön a víz színére.

A mángoldot megmosom és felszeletelem. Nem szoktam kivenni a szárát. Ha valaki nem szereti a kesernyés ízt, dobja egy percre lobogó sós vízbe, de én nem szoktam, úgy szeretem az ízét, ahogy van. A felszeletelt mángoldot kevés vajon egy serpenyőben megfonnyasztom, és hozzáadom a két gerezd kinyomott fokhagymát. Ha kész, és közben a kis nudlik is megfőttek, leöntöm róluk a vizet, és serpenyőben összeforgatom őket a fokhagymás mángolddal.