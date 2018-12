SOS ünnepi desszert: keksztekercs sütés nélkül

Keksztekercs

Hozzávalók:

A barna masszához:

50 dkg kekszmorzsa

3 dkg kakaópor

20 dkg cukor

3 csomag vaníliás cukor, de ha te is bojkottálod, mint én, akkor használj olyan vaníliát, amilyet szoktál: vaníliás porcukrot, vaníliakivonatot, vagy ami van.

3 ek. keserű kakaópor

nagyjából 2,5 dl tej

2 ek. rumaroma. Vagy ha te sem szereted az aromákat, akkor barna rum.

A kókuszos krémhez:

10 dkg vaj

15 dkg cukor

3 csomag vaníliás cukor (de inkább a természetes megfelelője)

10 dkg kókuszreszelék

Elkészítés:

A procedúra azzal kezdődik, hogy elővesszük a vajat a hűtőből, hogy ne legyen kőkemény, és tudjunk vele dolgozni, amikor sor kerül rá.

Utána előveszünk egy tálat, és beletöltjük a kekszmorzsát, belekeverjük a kakaóport, és ha por állagú a vaníliánk, azt is. Ha folyékony, akkor még várunk vele.

Kimérjük a tejet, és jól felmelegítjük. Elkeverjük benne a cukrot, ami azért jó megoldás, mert így feloldódik benne, és nem kell porcukrot használni, hogy ne ropogjon a végén a fogunk alatt.

Hozzáöntjük a cukros tej nagyobb részét a morzsához, ilyenkor mehet bele a rum és a vaníliakivonat (ha azt használsz). A tejnek csak a két harmadát adjuk hozzá egyszerre, a végét pedig csak óvatosan, nehogy folyós legyen a massza.

Ha összeállt, és nyújtható keménységű (nagyjából olyan keménynek kell lennie, mint a linzertésztának), akkor jók vagyunk. Golyót formálunk belőle, és mehet a hűtőbe.

Összeállítjuk a krémet: mindent beleteszünk egy tálba, és jól összekeverjük, ennyi.

Előveszünk egy szilikonos sütőpapírt, megszórjuk kókuszreszelékkel, és kinyújtjuk rajta a barna masszát. Törekszünk rá, hogy nagyjából négyzet alakúra sikerüljön. Ez a mennyiség nagyjából be is fogja fedni a normál méretű ív sütőpapírt. Ha mindenhol egyenletes vastagságúra sikerült nyújtani, akkor fogjuk a krémet, és megkenjük vele a masszát. Jusson mindenhova, a szélére is! Nyugodtan használd a kezed, a melegétől ugyanis kissé megolvad és kenhetőbb lesz a vajas krém.

Amikor ezzel is megvagyunk, elkezdjük feltekerni.