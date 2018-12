Törd meg a hagyományt: 3 különleges köret a karácsonyi menühöz

1. alternatív köret a karácsonyi menühöz: fokhagymás-mézes sárgarépa

Ez a szuper karácsonyi köret, amilyen egyszerű, legalább olyan finom is. A gyerekek is imádni fogják. Illik halak és húsok mellé is, de a húsmenetes karácsonyi menü tökéletes kiegészítője is lehet.

Hozzávalók 4 személyre

12 szál sárgarépa

3-4 gerezd fokhagyma

2 ek. méz

2 ek. olívaolaj

1 ek. vaj vagy kókuszzsír

1 tk. balzsamecet

1 tk. mustár

1/2 mk. szárított kakukkfű

1/2 mk. szárított petrezselyem

ízlés szerint só, bors

Keverőtálban a hozzávalókból készíts öntetet. A vajat vagy a kókuszzsírt olvaszd fel, keverd hozzá az olívát, a mézet, fokhagymanyomón préseld le a gerezdeket, majd keverd a többi fűszerrel együtt az öntethez. A répákat zöldségpucolóval tisztítsd meg, vágd le a végeket.

A sütőt melegítsd elő 180 fokra. A tepsit béleld ki sütőpapírral, helyezd el rajta a sárgarépákat, egyenletesen elosztva locsold meg az öntettel. Told a sütőbe és 30 perc alatt süsd szép pirosra a különlegesen finom karácsonyi köretet.

2. alternatív karácsonyi köret: balzsamos kelbimbó

Ropogós, ízletes alternatív karácsonyi köret. Sült hal, sült csirke mellé tálalva különleges ízharmóniában lehet részetek. A karácsonyi ebéd vagy vacsora ideális körete lehet.

Hozzávalók 4 személyre

70 dkg kelbimbó

4 szál sárgarépa

5 dkg aszalt áfonya (elmaradhat)

2 ek. frissen összevágott petrezselyemzöld

2 ek. olívaolaj

1 ek. frissen kifacsart narancslé

2 ek. világos balzsamecet

2 gerezd fokhagyma

1 mk. szárított bazsalikom

1/2 mk. szárított majoranna

ízlés szerint só, bors

A kelbimbót alaposan mosd meg, a külső leveleket távolítsd el, vágd valamennyit félbe. Az apróbb szemek egészben is maradhatnak. A sárgarépát zöldségpucolóval tisztítsd meg, karikázd fel. Az áfonyát 10 percre áztasd vízbe.

Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. A tepsit vékonyan olajozd ki. Készíts öntetet, amelyhez az olívaolajat keverd le a narancslével, a balzsamecettel, a fűszerekkel és a lepréselt fokhagymával. Helyezd a zöldségeket a tepsire, egyenletesen locsold meg az öntettel. Told a sütőbe és 20-25 perc alatt süsd készre. Kínáld a karácsonyi menü mellé, amit a család is imádni fog, de előtte díszítheted az aszalt áfonyával és aprított petrezselyemzölddel is.

3. alternatív karácsonyi köret: olasz sült zöldségek

Az olaszok különlegesen finom sült zöldsége bármilyen karácsonyi főétel tökéletes kísérője lehet. És ez a köret olyan gazdag, hogy önmagában is fogyasztható. Az elkészítése pedig szuperegyszerű és szupergyors.

Hozzávalók 4 személyre

20 dkg gomba

20 dkg karfiol rózsáira szedve

20 dkg koktélparadicsom

12 gerezd fokhagyma

3 ek. aprított petrezselyemzöld

1 ek. aprított bazsalikom

1 ek. balzsamecet

1 ek. olívaolaj

só, bors

A zöldségeket alaposan tisztítsd meg. Rakd tűzálló tálba, locsold meg az olajjal és a balzsamecettel, dobd rá a fokhagymagerezdeket, szórd meg a fűszerekkel, sózd, borsozd. 200 fokra előmelegített sütőben fedő alatt 20 percig párold, majd a fedőt levéve, 10-15 perc alatt süsd a karácsonyi köretet szép pirosra.

Fotók: Pinterest