Így készül a tökéletes kacsacomb párolt lila káposztával

Sült kacsacomb

Hozzávalók:

6 kacsacomb

4 babérlevél

2 ág rozmaring

2 kk. kakukkfű

só

bors

Elkészítés:

A kacsacombokat a sütés előtti napon szórd meg rozmaringlevelekkel, összemorzsolt babérlevéllel, kakukkfűvel, illetve ízlésed szerint sóval, borssal. Tedd hűtőbe a fűszerezett húst.

Másnap egy papírtörlő segítségével töröld le a fűszerek nagy részét, és a combokat tedd egy magas falú tepsibe.

Öntsd fel vízzel, majd a combokat fedd le egy alufóliával, és told előmelegített sütőbe. Egy óra múlva vedd le a fóliát, és süsd egészen addig, míg a hús átsül. Időnként locsolgasd a combokat, hogy ne száradjanak ki, illetve félóránként fordíts rajtuk, hogy minden oldaluk alaposan átsüljön.

Kacsacomb nincs lila káposzta nélkül

Hozzávalók:

1 közepes fej lila káposzta

1 ek. ecet

4-5 ek. kristálycukor

só, frissen őrölt bors

olaj

Elkészítés:

Miután megszerezted a megfelelő fej káposztát, először is mosd át jó alaposan. Ha ezzel megvagy, vágd félbe, majd vágd csíkokra, és sózd be ízlésed szerint, ezután tedd félre negyed órára. Miután letelt ez az idő, egy mélyebb serpenyőben hevíts egy kis olajat, és karamellizáld meg rajta a cukrot. Ha már szépen megbarnult, keverd hozzá a káposztát, ízesítsd borssal és ecettel, majd egy kis vízzel öntsd fel – nagyjából fél deci elég is lesz –, fedd le, és hagyd párolódni.

Nagyjából fél óra múlva kész is lesz a káposzta, ha úgy látod, hogy kevés alatta a víz, önts alá még egy kicsit, különben leéghet, azt pedig nem szeretnéd.