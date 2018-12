A világ legkiadósabb karácsonyi vacsorája 16 és fél ezer kalóriás

Egy brit pubban kínálják a világ leghatalmasabb karácsonyi vacsoráját. Az óriásléptékű fogást egy embernek találták ki, pedig valójában egy hattagú család is jóllakna vele.

A kiadós főételben csak a pulyka 5,4 kilót nyom, és 8000 kalória van benne, mellette meg még ott van egy hadseregnek is elegendő malacsült és krumpli (sült és püré is). A gigavacsora javára írható, hogy 4,1 kilónyi zöldség is került bele, de egészségesnek vagy diétásnak azért így sem neveznénk: összesen 16.500 kalória és tekintélyes mennyiségű zsír van benne.

A menü 90 fontba kerül, de aki a nyitvatartási időn belül egymaga megbirkózik vele, annak nem kell fizetnie érte. Maximum az egészségével.

metro