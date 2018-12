Egy brutális hamburgerben az egész ünnepi menü

A britek között idén karácsonykor egy új trend ütötte fel a fejét: az éttermek és az áruházak egymásra licitálva próbálják az egész ünnepi menüt egyetlen fogásba sűríteni.

Ezzel próbálkozott meg a merseyside-i The Brass Pig hamburgerező is, ahol egy brutális kalóriabombát alkottak meg a karácsony szellemében. Az ünnepi hamburgerben egy jókora pulykaszelet, egy malacsült, egy sörbundás hagymakarika, némi áfonyaszósz és egy kis Yorkshire-pudding is helyet kapott. A tulajdonos szerint ez a hamburger tökéletesen karácsonyi hangulatba hozza az embert. Aki el tud vonatkoztatni tőle, hogy 1500 kalóriát vett magához egyetlen étkezéssel, azt biztosan.

