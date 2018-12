Franciasaláta, krumplisaláta, kukoricasaláta – klasszikus köretek az ünnepi menühöz

Az örök jolly jokerek: a krumplisaláták

Majonézes krumplisaláta

Hozzávalók:

1 kg krumpli

5 dl tejföl

3 fej lilahagyma

2 dl majonéz

1 ek. mustár

1 kk. őrölt bors

1 mk. cukor

fél citrom

só

Elkészítés:

A krumplit jó alaposan mosd meg, és héjában főzd puhára körülbelül 15-20 perc alatt. Arra figyelj, hogy ne essen szét. Pucold meg, majd várj, míg kihűl, és karikázd fel. A hagymát is vágd fel.

A mártáshoz a majonézt jól keverd ki a tejföllel, a mustárral, a sóval, kevés cukorral, őrölt borssal és a citrom levével. Rakd egy tálba a krumplit, szórd rá a hagymát, és forgasd bele a mártásba. Érdemes pár órára behűteni, hogy az ízek jól összeérjenek.

Ecetes krumplisaláta

Hozzávalók:

80 dkg burgonya

3 fej lila hagyma

3 ek. 20%-os ecet

2 ek. cukor

1 kk. só

őrölt bors

Elkészítés:

A krumplikat alaposan mosd meg, majd sós vízben, héjastul főzd meg őket. Ezután vedd ki a vízből, hagyd lecsepegni és kihűlni, majd hámozd meg a szemeket. A krumplit és a lila hagymát is szeleteld fel, sózd be és tedd félre.

A vizet a cukorral, a sóval és ízlésed szerint borssal keverd össze. Öntsd rá ezt a zöldségekre, és keverd össze az egészet, de vigyázz, nehogy eltörd a krumpliszeleteket. A kész salátát tedd be a hűtőbe, és hagyd néhány órát a hidegben, hogy az ízek alaposan összeérjenek.

A megunhatatlan: franciasaláta

Hozzávalók:

1 nagy doboz tejföl

1 tubus majonéz

20 dkg sárgarépa

20 dkg zöldborsó

20 dkg alma

20 dkg ecetes uborka

10 dkg krumpli

4 ek. mustár

citromlé

só

Elkészítés:

A krumplit és a sárgarépát vágd apró kockákra, majd a zöldborsóval egyetemben külön-külön főzd meg őket. A tejfölt a majonézzel és a mustárral keverd össze. Ebbe a mártásba keverd bele a lecsöpögtetett zöldségeket, valamint a felkockázott uborkát és almát. Ízlés szerint sózd meg, és csepegtess bele citromlevet. Tedd hűtőbe tálalás előtt, hogy az ízek jól összeérjenek.

Svéd gombasaláta

Hozzávalók:

25 dkg gomba

1 közepes vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 citromból nyert citromhéj

fél citromból nyert citromlé

440 g konzerv paradicsom

70 g sűrített paradicsom

1 babérlevél

1 ek. olívaolaj

bors ízlés szerint

só ízlés szerint

Elkészítés:

A gombákat vékony szeletekre vágjuk fel. Egy serpenyőben az olívaolajon pároljuk meg a hagymát és a fokhagymát, amire aztán dobjuk rá a felszeletelt gombát. Pirítsuk addig a gombát, amíg lehetőleg elfő az összes leve, de közben sózzuk, borsozzuk ízlésünknek megfelelően. Öntsük rá a konzerv és sűrített paradicsomot is, majd reszeljük rá egy citrom héját -lehetőleg bio vagy kezeletlent használjunk-, aminek aztán a levét is facsarjuk rá, és dobjunk egy babérlevelet is a gombához.

Majonézes kukoricasaláta

Hozzávalók:

1 doboz kukoricakonzerv

1 cs. újhagyma

15 dkg márványsajt

1 doboz tejföl

1 ek. majonéz

bors

Elkészítés:

Egy tálban elkeverjük a majonézzel a tejfölt. Belevágjuk az újhagymát, pici borsot szórunk rá, majd hozzáadjuk a kukoricakonzervet. Végül beledaraboljuk a márványsajtot.