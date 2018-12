Karácsonyi köret 20 perc alatt: kelbimbó parmezánbundában

A kelbimbó – nem is tudjuk, miért – nem olyan népszerű köret, pedig nemcsak finom, de nagyon egészséges is. A karácsony jó alkalom lehet rá, hogy teret nyissunk a kicsit szokatlanabb, különlegesebb ízeknek is, szóval mindenképpen érdemes lehet kísérletezni egy ilyen gyors, kelbimbós körettel. (Ha pedig ez bejött, mindenképpen próbáljuk ki az isteni és szintén villámgyors mandulás-pesztós kelbimbót is!)

Hozzávalók:

1/2 csésze olaj

1 csésze panko morzsa

1/3 csésze frissen reszelt parmezán

fél kiló kelbimbó

1/2 csésze finomliszt

2 nagy tojás felverve

1 evőkanál cajun-fűszerkeverék

Elkészítés:

1. Egy nagyobb serpenyőben hevítsünk olajat.

2. Egy nagyobb edényben keverjük össze a parmezánt, a panko morzsát és a cajun fűszert. Tegyünk félre.

3. Mintha panírozáshoz készülnénk, készítsük ki a lisztet, a tojást és a morzsát, majd forgassuk meg a kelbimbókat először a lisztben, utána a tojásban és a morzsában.

4. Süssük ki a kelbimbókat – egyszerre 5-6 darabot – úgy, hogy aranybarnák legyenek. Papírtörlőn csöpögtessük le őket. Melegen tálaljuk.

DamnDelicious