Forralt bor a mikróból? Simán!

A karácsonyi készülődésben minden segítséget jelent, ami megspórolja az időnket és energiánkat, szóval miért ne bíznánk idén a forralt bort a mikróra, hogy ne nekünk kelljen gyámkodni a tűzhelyen rotyogó fazék felett húsz percig? A szuper tipp mellé egy különleges forraltbor-recepttel is szolgálunk: a titok a brandy, amitől még testesebb, különlegesebb lesz ennek a forró italnak az íze, a hagyományos fűszerek mellett pedig tegyünk bele borsot is – ez is csak még pikánsabbá teszi majd a végeredményt!

Hozzávalók:

egy üveg vörösbor (lehetőleg pinot noir vagy cabernet sauvignon)

1/2 csésze méz

1 nagy narancs

4 csillagánizs

2 teáskanál szegfűszeg

2 teáskanál egész fekete bors

2 rúd fahéj

1/2 csésze brandy

Elkészítés:

1. Keverjük össze a bort és a mézet egy nagyobb, mikróba tehető edényben.

2. A narancsot hámozzuk meg, majd vágjuk félbe – a narancs levét és a héját is tegyük a boros keverékbe. Keverjük bele a fűszereket, és tegyük a mikróba magas fokozatra 2-3 percig úgy, hogy a bor forró legyen, de még ne forrjon fel. Tegyük félre 15 percre.

3. Ezután jöhet bele a brandy, majd az egész keveréket szűrjük le és töltsük csészékbe. A csészéket díszíthetjük fahéjrudakkal és narancsszeletekkel – és ha a forralt bor kihűlne, újra is melegíthetjük a mikróban néhány másodperc alatt.

