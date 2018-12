Háromfogásos karácsonyi vacsora egyetlen pitében

Egy brit szupermarket, a Morrisons, megtalálta a módját, hogyan lehet lerövidíteni a maratoni karácsonyi vacsorákat (bár nem pont az a jó a karácsonyban, hogy órákat lehet az étkezőasztalnál tölteni?): fogta az összes hagyományos, brit ünnepi fogást, és egymás mellé rakta, egyetlen pitébe foglalva.

Az új, különleges karácsonyi pitébe így került egy kicsi az ünnepi zsályás, hagymával töltött pulykából, krumpliból, malacból és áfonyaszószból is. Sőt még a desszertnek is maradt egy kis hely, így a brandyszószos karácsonyi puding is helyet kapott valahogy a süteményben.

Aki inkább erre a pitére váltaná a karácsonyi vacsorát, az anyagilag is jól jár, hiszen mindössze 2,50 fontba (átszámítva 900 forint) kerül egy darab.

