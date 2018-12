Fejenként 1500 forintból hozta ki az ünnepi vacsorát egy háromgyerekes anyuka

Minden évben kiderül, hogy többet költünk karácsonyra, mint eddig bármikor. Akad azonban olyan, akit karácsonykor sem kap el a gépszíj, sőt még spórolnia is sikerül! Clair Walton, brit anyuka például alig 1500 forintot költött fejenként a karácsonyi vacsorára.

A háromgyerekes anyuka egy netes ételrendelő oldalról, a Muscle Foodról szerezte be akciósan az ünnepi pulykát, amit ráadásul előkészítve vittek házhoz. Így nem csak spórolt, még a konyhai robotolást is megúszta, mivel ő már most bekészítette a mélyhűtőbe a karácsonyi menüt.

„A lehető legtöbb időt akarom a gyerekekkel tölteni karácsonykor, ezért szeretek mindennel előre elkészülni” – kommentálta az anyuka.

dailystar