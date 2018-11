Ettől a tiramisu sajttortától felragyog az ünnepi asztal – recept

A tiramisu egy elronthatatlan, mindig működőképes desszertválasztás, talán ezért is szavaznak rá sokan karácsonykor is. Ugyanilyen a sajttorta is. Épp ezért érdemes a kettőt kombinálni, így nem csak egy új, egy isteni süteményt is kapunk.

Tiramisu sajttorta

Hozzávalók:

1 csomag graham keksz

5 ek. olvadt vaj

1/4 csésze cukor

1 ek. kakaópor

220 g krémsajt

másfél csésze cukor

1/4 csésze kukoricakeményítő

4 tojás

1/3 csésze rum

1/3 csésze presszókávé

1 tk. vanília aroma

12 babapiskóta

tejszínhab, kakaó, csokireszelék

Elkészítés:

Melegítsük elő 160 fokra a sütőt, és vajazzunk ki egy kör tortaformát. A porrá tört kekszet keverjük össze a vajjal és a cukorral, majd oszlassuk el a forma aljában. A krémsajtot keverjük simára a cukorral, majd adjuk hozzá a kukoricakeményítőt és a tojást. Ezután a kávét, a vaníliát és a rumot is keverjük hozzá. A krém felét kenjük a kekszes alapra, majd helyezzük el rajta a piskótákat. Erre adagoljuk rá a krém maradékát, és tegyük sütőbe másfél órára. 1 órán át hagyjuk hűlni szobahőmérsékleten, majd 4 órát pihentessük a hűtőben. Tálalás előtt díszítsük tejszínhabbal, kakaóval és csokireszelékkel.

