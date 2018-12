Így készítik a mézeskalácsot a brit királyi háznál

Hiába a sok isteni sütemény, az igazi karácsonyi klasszikus akkor is a mézeskalács marad. A brit királyi házban is rengeteg fogy belőle az ünnepekkor, és természetesen a királynő cukrászai több évtizedes, jól bevált recept alapján sütik.

Most a recepten kívül a legfontosabb titkot is elárulták: a tésztát a sütés előtt egy éjszakán át pihentetik, majd miután formára vágták, még egy órára beteszik a hűtőbe – így biztosan megőrzi a formát.

A királyi cukrászok azt is elárulták, hogy melyek II. Erzsébet kedvenc karácsonyi édességei. Nem meglepő módon, első helyen a hagyományos brit mince pie szerepel, melyet a Buche de Noël, azaz a karácsonyi csokis fatörzstorta követ.

#DYK Royal Pastry chefs will create over 1,200 mince pies for each of the festive receptions held at the Palaces this Christmas? Get the recipe here: https://t.co/kQrORQ9g5L pic.twitter.com/BLxUfTSRHc